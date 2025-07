 5 objawów, których nie wolno ignorować - mogą świadczyć o poważnej chorobie

Niektóre dolegliwości wydają się niegroźne, przez co łatwo przychodzi nam bagatelizowanie ich. Wiele problemów przypisujemy zmęczeniu czy stresowi. Warto jednak pamiętać, że nawet pozornie błahe przypadłości mogą być objawami poważnych schorzeń. Wczesne rozpoznanie i włączenie odpowiedniej terapii mogą nie tylko zapobiec powikłaniom, ale nawet uratować życie. Poznaj 5 objawów, których nie powinno się lekceważyć.

Nieplanowana utrata masy ciała

Waga nie zawsze jest stała. W zależności od pory dnia czy u kobiet od momentu cyklu może wahać się nawet o kilka kilogramów i jest to normalne. Jeżeli jednak masa ciała zaczyna nagle spadać i nie jest to spowodowane dietą czy zwiększoną aktywnością fizyczną, powinniśmy się zaniepokoić. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele i bywają bardzo różne – od nowotworów i ciężkich infekcji, przez depresję i zaburzenia lękowe, po zaburzenia pracy tarczycy. W takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem i wykonać badania krwi. Co istotne, równie niepokojący jest nieuzasadniony wzrost wagi, który również stanowi wskazanie do diagnostyki.

Ból i dyskomfort w jamie brzusznej

Ból brzucha to bardzo powszechne zjawisko. Może towarzyszyć niestrawności, miesiączkom czy kolkom, ale też pojawić się bez określonego powodu. Każdy ból, który ma charakter przewlekły, tendencję do nawracania lub bardzo duże nasilenie, powinien skłonić nas do wizyty u lekarza. Może bowiem świadczyć o problemach, takich jak wrzody żołądka, kamica nerkowa, zapalenie trzustki, choroba Crohna czy endometrioza. Należy zwracać uwagę także na to, czy bolesności towarzyszą inne objawy. Nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego czy gorączka – takich przypadkach dolegliwości nie wolno ignorować.

Duszność i ból w piersi

Problemy z oddychaniem, uczucie ucisku w klatce piersiowej, ból promieniujący w stronę żuchwy lub ręki to kolejne objawy, których nie powinno się bagatelizować. Ich obecność może być związana z zawałem serca, zatorowością płucną, chorobą wieńcową i wieloma innymi schorzeniami. Nie należy czekać, aż dolegliwości samoistnie ustąpią. Nagła duszność lub silny ból w piersi wymagają pilnej pomocy medycznej, ponieważ mogą zagrażać życiu.

Przewlekłe osłabienie

Zmęczenie to symptom, który łatwo zlekceważyć. Żyjemy w bardzo zabieganym świecie, znajdujemy się pod dużą presją i mamy natłok obowiązków. Jeżeli jednak osłabienie i wyczerpanie utrzymują się przez kilka tygodni i nie ustępują pomimo odpoczynku, to znak, że coś jest nie tak. Złe samopoczucie może wynikać z niedokrwistości, chorób tarczycy, zaburzenia pracy nerek czy schorzeń autoimmunologicznych. Warto w takim przypadku wykonać badania i poszukać źródła problemu, szczególnie jeśli towarzyszy mu spadek koncentracji, zaburzenia snu czy zawroty głowy.

Zmiany skórne

Pieprzyki, guzki, przebarwienia – łatwo przeoczyć ich pojawienie się czy zignorować ich obecność, jeżeli nie swędzą i nie bolą. Tymczasem zmiany skórne mogą być objawem raka skóry, chorób autoimmunologicznych, schorzeń metabolicznych i wielu innych problemów. Nagłe pojawienie się nowych pieprzyków, zmiany w wyglądzie tych już istniejących, utrudnione gojenie się ran czy zmiany zabarwienia skóry powinny być skonsultowane z dermatologiem.

