 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Studia na miarę Twoich potrzeb

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (ul. Lotnicza 2). Jednym z najpopularniejszych kierunków jest psychologia, najczęściej wybierana przez osoby, które chcą lepiej rozumieć zachowania ludzi, wspierać innych w kryzysach i rozwijać siebie. To pięcioletnie studia dające solidne przygotowanie do pracy w różnych obszarach – od psychoterapii po biznes. Sprawdź, co możesz zyskać, wybierając ten kierunek oraz jak zapisać się na studia. Zobacz zdjęcia.

Psychologia – wiedza, praktyka i rozwój

Program studiów na kierunku psychologia w AMiSNS łączy solidne podstawy teoretyczne z intensywną praktyką. Podczas pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich (prowadzonych w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów) poznasz m.in. psychologię kliniczną, psychologię rozwoju człowieka, diagnozę psychologiczną, psychopatologię czy psychologię rodziny. Nauczysz się także prowadzenia rozmów wspierających, interwencji kryzysowej oraz pracy z narzędziami diagnostycznymi. Absolwent uzyskuje tytuł magistra psychologii i jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych – od ochrony zdrowia, przez ośrodki pomocy społecznej, po biznes czy wymiar sprawiedliwości.

Specjalizacje dopasowane do Twoich planów

Na IV roku studenci wybierają dwa moduły specjalnościowe spośród czterech dostępnych – to wyjątkowa możliwość, która poszerza kompetencje i zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Do wyboru są:

Psychologia kliniczna i psychoterapia – diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych, rozwój kompetencji terapeutycznych;

– diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych, rozwój kompetencji terapeutycznych; Promocja zdrowia i psychologia uzależnień – profilaktyka, terapia uzależnień i wspieranie zdrowia psychicznego;

– profilaktyka, terapia uzależnień i wspieranie zdrowia psychicznego; Psychologia dzieci i młodzieży – diagnoza, wsparcie i praca z młodymi osobami w różnych kontekstach wychowawczych i społecznych;

– diagnoza, wsparcie i praca z młodymi osobami w różnych kontekstach wychowawczych i społecznych; Psychologia biznesu i przywództwa – psychologia pracy, zarządzanie personelem, coaching i rozwój zawodowy.

Dlaczego warto wybrać AMiSNS?

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi jednolite studia magisterskie z psychologii. W 2024 roku uczelnię opuścili pierwsi absolwenci – pierwsi magistrzy psychologii w województwie warmińsko-mazurskim.

Co nas wyróżnia?

nowoczesny program studiów łączący teorię z praktyką,

doświadczeni wykładowcy – psychologowie, terapeuci, praktycy,

możliwość wyboru aż dwóch specjalności,

specjalności, praktyki zawodowe, warsztaty i zajęcia w laboratoriach,

małe grupy, mentoring i indywidualne podejście do studenta,

aktywność studencka: koła naukowe, konferencje, warsztaty.

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji i dołączenia do grona naszych studentów: https://irk.amisns.edu.pl/pl/ . Kandydacie na studia - po uzupełnieniu zgłoszenia on-line wydrukuj dokumenty wygenerowane przez system i dostarcz je razem ze świadectwem dojrzałości do Działu Rekrutacji uczelni. Liczba miejsc ograniczona. Do zobaczenia na Lotniczej!

Dane kontaktowe

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Strona internetowa uczelni: www.amisns.edu.pl

Dział Rekrutacji (p.118):

Tel.: 451 177 566

Tel.: 512 542 967

Tel.: 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

dni i godziny otwarcia: piątek – sobota, 8:00 – 16:00

Pełna oferta kierunków studiów jest dostępna na stronie uczelni www.amisns.edu.pl.