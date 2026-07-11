Bestune Gołębiewski - nowy salon samochodowy otwarty w Elblągu

Na motoryzacyjnej mapie Elbląga pojawiło się nowe miejsce dla osób poszukujących nowoczesnych samochodów osobowych. Przy ul. Żuławskiej 19 swoją działalność rozpoczął salon Bestune Gołębiewski, wprowadzając na lokalny rynek markę, która z powodzeniem zdobywa uznanie kierowców na całym świecie.

Nowy salon to kolejny etap rozwoju firmy Gołębiewski, od lat związanej z branżą motoryzacyjną. Klienci mogą liczyć nie tylko na profesjonalne doradztwo i możliwość odbycia jazd próbnych, ale również na kompleksową obsługę obejmującą finansowanie, ubezpieczenia oraz serwis.

Marka z historią i doświadczeniem

Bestune to marka należąca do koncernu FAW Group (First Automotive Works) – jednego z największych i najstarszych producentów samochodów w Chinach. FAW powstał w 1953 roku i od ponad siedemdziesięciu lat rozwija technologie motoryzacyjne, współpracując z takimi światowymi producentami jak Volkswagen, Toyota czy Audi, dzięki temu oferują wysoką jakość wykonania, nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz bogate wyposażenie już w standardzie.

Trzy modele dopasowane do twoich potrzeb

Oferta salonu Bestune Gołębiewski obejmuje trzy modele, które odpowiadają na oczekiwania różnych grup kierowców.

Bestune B70

B70 to elegancki liftback segmentu D, który łączy sportową sylwetkę z przestronnym wnętrzem. Model wyróżnia się nowoczesnym designem, wysokim komfortem podróżowania oraz bogatym wyposażeniem obejmującym m.in. cyfrowe wskaźniki, duży ekran multimedialny, systemy wspomagania kierowcy oraz liczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. To propozycja dla osób szukających reprezentacyjnego samochodu zarówno do codziennej jazdy, jak i dłuższych podróży.

Bestune T77

T77 to kompaktowy SUV zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach. Dynamiczna stylistyka, przestronna kabina oraz nowoczesne technologie sprawiają, że model doskonale sprawdza się zarówno w mieście, jak i podczas rodzinnych wyjazdów. W standardzie znaleźć można liczne systemy bezpieczeństwa, panoramiczny dach w wyższych wersjach wyposażenia oraz zaawansowany system multimedialny z dużymi ekranami.

Bestune T90

Największy model w ofercie to T90 – przestronny SUV klasy średniej, który stanowi flagową propozycję marki. Nowoczesna stylistyka, wysoki komfort jazdy, bogate wyposażenie oraz pojemne wnętrze czynią go idealnym wyborem dla rodzin oraz osób często podróżujących. Model oferuje zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, wysoki poziom bezpieczeństwa i nowoczesne jednostki napędowe zapewniające dobre osiągi przy zachowaniu komfortu podróżowania.

Zapraszamy do salonu

Otwarcie salonu Bestune Gołębiewski to kolejny krok w rozwoju oferty motoryzacyjnej regionu. Mieszkańcy Elbląga oraz okolic mogą już osobiście zapoznać się z samochodami marki Bestune, odbyć jazdę próbną i przekonać się o możliwościach nowoczesnych modeli chińskiego producenta.

Salon Bestune Gołębiewski mieści się przy ul. Żuławskiej 19 w Elblągu i zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzin oraz poznania nowej marki, która łączy nowoczesny design, bogate wyposażenie i atrakcyjną cenę.

Bestune Gołębiewski

Elbląg, Żuławska 19

728 361 764

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