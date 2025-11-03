 Bezpłatne studia podyplomowe z fizjoterapii oddechowej - trwają zapisy

W Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (ul. Lotnicza 2, Elbląg) trwają zapisy na drugą edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych” (FIZJO). Program studiów łączy fundamenty fizjoterapii oddechowej z nowoczesnymi technologiami telemedycznymi oraz całościowym podejściem do opieki nad pacjentem z zaawansowaną chorobą przewlekłą. Rekrutacja potrwa do 29 listopada. Zobacz zdjęcia.

Studia podyplomowe FIZJO powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w którym coraz większą rolę odgrywa opieka domowa oraz wsparcie chorego u kresu życia. Program przygotowuje specjalistów do prowadzenia terapii w sposób skuteczny, bezpieczny i uwzględniający zarówno stan kliniczny pacjenta, jak i jego komfort oraz jakość życia. Kierunek skierowany jest do osób pracujących z pacjentami przewlekle chorymi, zwłaszcza w opiece domowej, hospicyjnej oraz długoterminowej. Udział w programie mogą wziąć fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, terapeuci zajęciowi, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi, masażyści oraz opiekunowie i asystenci medyczni. Jest to propozycja dla specjalistów, którzy w swojej pracy stykają się z pacjentami wymagającymi wsparcia oddechowego i kompleksowej rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych.

Program studiów obejmuje fizjoterapię oddechową u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, wsparcie osób u kresu życia oraz opiekę nad chorymi z niewydolnością serca. Szczególny nacisk kładziony jest na fizjoterapię oddechową w warunkach domowych – zarówno z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, jak i technik manualnych. Omawiane są także narzędzia telemedyczne, które pomagają monitorować stan pacjenta i dostosować terapię do jego możliwości. Studia uczą planowania kinezyterapii, bezpiecznego przemieszczania pacjenta, stosowania metod medycyny fizykalnej i technik relaksacyjnych. Ważnym elementem jest także rozwijanie umiejętności komunikacji oraz udzielania wsparcia rodzinie chorego. Zajęcia prowadzą uznani specjaliści z Polski i zagranicy – fizjoterapeuci, lekarze, psychologowie i praktycy na co dzień pracujący z pacjentami z niewydolnością oddechową oraz w opiece paliatywnej i intensywnej terapii. Wśród wykładowców znajdują się profesorowie i doświadczeni klinicyści związani z wiodącymi ośrodkami uniwersyteckimi, szpitalami specjalistycznymi i hospicjami, a także osoby współtworzące międzynarodowe standardy fizjoterapii oddechowej.

Studia na kierunku FIZJO to nie tylko inwestycja w kwalifikacje zawodowe – to także szansa na rozwój w obszarze, w którym dobre przygotowanie zmienia jakość życia pacjentów. Rekrutacja trwa do 29 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona — aplikuj już teraz.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku – krótkiej relacji z I edycji studiów.

Gdzie znaleźć informacje i jak aplikować?

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne są na stronie programu:

🔗 https://impet.amisns.edu.pl/fizjo-zasady-rekrutacji

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów:

🔗 https://irk.amisns.edu.pl/pl/home/IMPET-2025

Kontakt

Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS:

📞 451 177 566, 512 542 967, 512 543 321

✉️ rekrutacja@amisns.edu.pl

Informacje dotyczące przebiegu studiów:

📞 451 177 569

✉️ impet@amisns.edu.pl

IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych.