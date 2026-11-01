Biżuteria w Apart – jakie marki i kolekcje znajdziesz w ofercie?

Od delikatnych dodatków na co dzień po złotą biżuterię z diamentami – oferta Apart to szeroki wybór wzorów na różne okazje. Polska marka, której historia sięga 1977 roku, rozwija własne kolekcje jubilerskie, łącząc tradycję rzemiosła ze współczesnym wzornictwem. W salonach i sklepie internetowym można znaleźć również inne marki, od modowych dodatków po luksusową biżuterię. Czym wyróżniają się poszczególne kolekcje?

Apart – polska marka z wieloletnią tradycją jubilerską

Apart zaczynał jako warsztat jubilerski, a z czasem rozwinął własne zaplecze projektowe i produkcyjne oraz sieć salonów w Polsce. Dziś oferuje biżuterię między innymi ze złota i srebra, zdobioną diamentami, perłami, kolorowymi kamieniami czy cyrkoniami. Obok pierścionków zaręczynowych i eleganckich naszyjników dostępne są również kolczyki oraz bransoletki do codziennego noszenia.

Różnorodność materiałów i wzorów pozwala dopasować biżuterię do stylu oraz budżetu – od srebrnych dodatków za kilkaset złotych po złote wyroby z diamentami z wyższego segmentu cenowego.

Simple, Magic Moments i Fun Fun – autorskie kolekcje Apart

Wśród autorskich kolekcji Apart Simple wyróżnia się minimalistycznymi formami, które można nosić pojedynczo lub zestawiać ze sobą. Magic Moments wykorzystuje symboliczne motywy, takie jak serca, koniczyny czy znak nieskończoności, dlatego biżuteria z tej linii może być również osobistym prezentem.

Fun Fun to kolekcja lekkich bransoletek na kolorowych sznurkach ze złotymi lub srebrnymi elementami. Z kolei w kolekcji Simple Exclusive dostępna jest srebrna biżuteria o bardziej zdecydowanych kształtach i dekoracyjnym wykończeniu. Poszczególne linie pozwalają wybierać między subtelnymi dodatkami a bardziej wyrazistymi wzorami.

Diamond Dream, Perfect Illusion i Manhattan – biżuteria z diamentami

Ważną częścią oferty Apart są kolekcje z diamentami. W Diamond Dream dostępne są złote wyroby z brylantami, a Manhattan łączy nowoczesne kształty z efektowną oprawą kamieni. Perfect Illusion wykorzystuje specjalny element z białego złota, który odbija światło i optycznie podkreśla blask diamentu.

Dostępna w Apart biżuteria z diamentami to zarówno delikatne kolczyki i zawieszki, jak i bardziej okazałe pierścionki czy naszyjniki. Do takich wyrobów marka dołącza certyfikaty opisujące cechy biżuterii oraz zastosowanych kamieni, co ułatwia porównywanie produktów.

Colors of Life i Złote Sploty – kolor i charakter materiału

W kolekcji Apart Colors of Life pojawia się biżuteria z kolorowymi kamieniami, między innymi ametystami, topazami, agatami i kryształami górskimi. Dostępne są bransoletki, kolczyki i naszyjniki, które mogą subtelnie uzupełniać stylizację lub stanowić jej główny akcent.

Złote Sploty skupiają się natomiast na wyglądzie samego kruszcu. W tej kolekcji można znaleźć naszyjniki, bransoletki i kolczyki o różnorodnych splotach – od delikatnych po bardziej dekoracyjne. To propozycja dla osób ceniących biżuterię bez dodatkowych kamieni.

Elixa, Artelioni, Aztorin i FOPE – marki w ofercie Apart

W Apart dostępne są także marki o różnym charakterze. Elixa, będąca marką własną Apart, proponuje modne dodatki i zegarki damskie. Artelioni wyróżnia się kolorami oraz wykorzystaniem pozłacanego mosiądzu, cyrkonii i kamieni ozdobnych.

Dla mężczyzn interesującym wyborem może być Aztorin. Dostępna pod tą marką biżuteria męska to między innymi bransoletki, naszyjniki, sygnety, obrączki i spinki do mankietów. Segment premium reprezentuje natomiast włoska FOPE, znana z biżuterii z 18-karatowego złota i elastycznych bransoletek wykonanych w technologii Flex’it.

Jak wybrać biżuterię w Apart?

Przy wyborze najlepiej kierować się własnym stylem i budżetem. Na co dzień sprawdzą się minimalistyczne wzory Simple lub bransoletki Fun Fun, natomiast na ważne okazje można rozważyć Diamond Dream czy Perfect Illusion. Osobom lubiącym kolorowe kamienie może odpowiadać Colors of Life, a miłośnikom luksusowych dodatków – FOPE.

Zbliżające się święta to również dobra okazja, by podarować bliskiej osobie coś wyjątkowego. Wśród wielu pomysłów na upominek biżuteria na prezent pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych wyborów. W Apart można znaleźć zarówno delikatne kolczyki i naszyjniki, jak i bardziej dekoracyjne pierścionki czy bransoletki, dopasowane do różnych gustów i budżetów.

W salonach można obejrzeć wybrane produkty i skorzystać z doradztwa. Apart prowadzi również autoryzowaną sprzedaż zegarków renomowanych producentów, objętych gwarancją zgodnie z warunkami danej marki. Zakupy na apart.pl są dostępne z dostawą i możliwością zwrotu w ciągu 100 dni, zgodnie z warunkami sklepu. Wyjątek stanowią między innymi produkty personalizowane, a przy zakupie na upominek można skorzystać z opakowania prezentowego.

Różnorodność autorskich kolekcji Apart i marek uzupełniających ofertę pozwala znaleźć biżuterię na co dzień i na szczególne okazje – zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online.