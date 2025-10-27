 Cechy charakterystyczne zakupu samochodów na aukcjach w USA dla Polski

Jedną z interesujących i korzystnych opcji nabycia używanego samochodu jest zakup na aukcjach samochodowych w USA. Korzystając z usługi dostawy samochodów z USA do Polski oferowanej przez Factum Auto, można uzyskać dostęp do ogromnego wyboru samochodów – od ekonomicznych samochodów o małej pojemności silnika po modele klasy reprezentacyjnej, często w rzadkich i ekskluzywnych wersjach wyposażenia.

Główne platformy aukcyjne w USA – Copart, IAAI i Manheim – codziennie oferują tysiące samochodów z przejrzystą historią, co sprawia, że proces wyboru jest niezawodny i opłacalny. Z kolei firma Factum Auto zapewnia pełny cykl zakupu, w tym rejestrację na aukcji, sprawdzenie samochodu i formalności związane z transakcją. Dzięki temu mieszkańcy Polski mogą nabyć wysokiej jakości samochód po cenie znacznie niższej niż na polskim rynku wtórnym, z uwzględnieniem wszystkich niuansów międzynarodowych aukcji.

Cechy charakterystyczne zakupów na aukcjach w USA:

Różnorodność lotów – Copart oferuje szeroki wybór, w tym samochody powypadkowe, IAAI specjalizuje się w samochodach ubezpieczeniowych, Manheim koncentruje się na dealerach z samochodami w dobrym stanie (dostęp może być ograniczony);

Wybór według kryteriów – na stronie Factum Auto można wybrać model, markę, rok produkcji i budżet za pomocą wygodnych filtrów na stronie internetowej firmy, w tym wybrać samochód sprawny lub uszkodzony;

Przejrzysta historia – wstępna kontrola za pomocą Carfax lub AutoCheck ujawnia dane dotyczące przebiegu, wypadków i serwisowania, minimalizując ryzyko;

Profesjonalne licytacje – firma uczestniczy w aukcji w imieniu klienta, zapewniając najlepszą cenę i formalizację transakcji;

Ocena ekspercka – oględziny samochodu przed zakupem w celu potwierdzenia stanu technicznego i zgodności z opisem.

Dzięki Factum Auto zakup na aukcjach w USA staje się prostym i korzystnym procesem. Otrzymujesz dostęp do unikalnych samochodów, które są dostarczane do Polski z pełnym wsparciem, oszczędzając do 30-40% w porównaniu z lokalnym rynkiem.

Bezpieczna dostawa samochodów z USA do Polski

Dostawa samochodu z USA do Polski z Factum Auto to starannie zorganizowany proces, zapewniający bezpieczeństwo samochodu i dotrzymanie terminów. Po zakupie na aukcji samochód jest transportowany drogą morską do europejskiego portu, a następnie samochodem ciężarowym dostarczany do Polski. Firma zajmuje się wszystkimi etapami, w tym odprawą celną i certyfikacją, aby klient otrzymał samochód bez zbędnych kłopotów. Ubezpieczenie ładunku i ścisła kontrola logistyki gwarantują bezpieczeństwo na każdym etapie.

Jak zapewniamy bezpieczną dostawę:

Po zakupie samochód jest dostarczany do najbliższego portu w USA przez naszą własną firmę transportową;

Transport morski – samochód jest wysyłany do europejskiego portu (Gdynia, Bremerhaven lub Rotterdam) w kontenerze lub na statku Ro-Ro;

Transport lądowy – przewóz samochodem ciężarowym do Polski (Warszawa, Kraków, Gdańsk lub dowolne inne miasto).

Aby zapewnić bezpieczeństwo klienta, ładunek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu na wypadek utraty. Podczas transportu kupujący może śledzić położenie ładunku w czasie rzeczywistym na podstawie jego numeru śledzenia.

Po dostawie do Polski przeprowadzana jest pełna odprawa celna, wraz z przygotowaniem dokumentów i obliczeniem opłat za legalny import, z uwzględnieniem lokalnych wymagań.

Przed wysyłką i po przybyciu przeprowadzana jest kontrola samochodu w celu potwierdzenia zgodności z deklarowanym stanem.

Firma Factum Auto sprawia, że transport z USA do Polski jest niezawodny i wygodny. Otrzymujesz samochód w pełni gotowy do rejestracji i eksploatacji.