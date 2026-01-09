Zderzenie z tramwajem na rondzie

(fot. KMP Elbląg)

W piątek o godz. 19 na rondzie Solidarności, u zbiegu ul/ Browarnej, Brzeskiej i Trasy Unii Europejskiej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 60-letni kierowca forda wjechał pod tramwaj.

- 60-latek kierujący fordem miał wjechać na rondo w momencie, gdy wjeżdżał na nie tramwaj, który miał pierwszeństwo. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Kierujący pojazdami byli trzeźwi - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu. W miejscu kolizji wystąpiły utrudnienia w ruchu. Policja wyjaśnia okoliczności kolizji.

red.