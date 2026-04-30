 Ceny nowych mieszkań w Warmińsko-Mazurskim - porównanie

W 2025 roku, według danych GUS, w województwie warmińsko-mazurskim oddano do użytku 5045 nowych mieszkań. Wszystko wskazuje na to, że rozwój mieszkalnictwa w regionie nie zwolni, ponieważ już teraz na stronie RynekPierwotny.pl można wybrać nowe mieszkanie wśród 755 propozycji (stan na kwiecień 2026). Jak kształtują się stawki za mkw. w regionie i gdzie jest najtaniej? Sprawdźmy!

Rynek nieruchomości w Warmińsko-Mazurskim. Gdzie jest szansa na tanie mieszkanie?

Jeśli chcesz porównać najświeższe oferty mieszkaniowe w regionie, wejdź na stronę https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-warminsko-mazurskie/. Wyniki wyszukiwania wskazują, że wybór mieszkań zarówno dla singli, par, jak i rodzin z dziećmi jest duży:

kawalerki: 101 lokali na sprzedaż;

mieszkania 2-pokojowe: 276 lokali;

mieszkania 3-pokojowe: 278 lokali;

mieszkania 4-pokojowe: 93 lokale;

mieszkania 5-pokojowe i więcej: 4 lokale.

Elbląg: Szukasz okazji do kupna mieszkania w Elblągu? Obecnie [kwiecień 2026] znajdziesz tutaj 84 oferty, a średnia stawka za mkw. wynosi 11 687 zł. Tutejszy rynek jest więc o 8 proc. tańszy niż w Olsztynie.

Giżycko: Zbliżony poziom cenowy oferuje Giżycko. Przy średniej cenie 12 143 zł/mkw. jest ono jednak o 4 proc. droższe od Elbląga. Czekają tam na ciebie 123 lokale w 4 inwestycjach.

Ełk: Jeśli szukasz bardziej budżetowych ofert, zwróć uwagę Ełk. Za metr kwadratowy zapłacisz tam 8 428 zł – to o blisko 28 proc. mniej niż w Elblągu. Obecnie w 7 inwestycjach w Ełku dostępnych jest 100 ofert.

Szczytno: Sprawdź również nieruchomości w Szczytnie, gdzie cena 7 640 zł/mkw. jest niższa o blisko 40 procent względem stolicy województwa.

Pisz: Największe różnice cenowe znajdziesz w mniejszych ośrodkach turystycznych i powiatowych. W Piszu średnia cena to 6 708 zł/mkw., czyli aż o 47 procent mniej niż w Olsztynie.

Węgorzewo: Rekordowo niskie stawki oferuje Węgorzewo, gdzie zapłacisz zaledwie 4 950 zł/mkw. Jest to cena o 61 procent niższa od stawek w stolicy Warmii i Mazur.

Na co zwrócić uwagę, przeglądając oferty mieszkań?

Szukając idealnego lokalu, nie patrz tylko na cenę i metraż. Zwróć uwagę także na:

Rozwój infrastruktury drogowej – oszacuj jak długo zajmie ci dojazd do Elbląga czy innych interesujących cię miejscowości.

– oszacuj jak długo zajmie ci dojazd do Elbląga czy innych interesujących cię miejscowości. Zaplecze gospodarcze i edukacyjne – Olsztyn jako stolica regionu skupia duże zakłady produkcyjne oraz ośrodek akademicki, jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Obecność tysięcy studentów i pracowników dużych firm, jak Michelin, generuje stały popyt na rynku najmu.

– Olsztyn jako stolica regionu skupia duże zakłady produkcyjne oraz ośrodek akademicki, jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Obecność tysięcy studentów i pracowników dużych firm, jak Michelin, generuje stały popyt na rynku najmu. Unikalne walory przyrodnicze – w okolicach Giżycka powstają inwestycje często w bliskim sąsiedztwie Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno. Z kolei nabywcy nowych mieszkań w Iławie mogą cieszyć się bliskim dostępem do Jeziora Jezioraka. Z kolei w Elblągu dobrym przykładem jest inwestycja Bulvar etap II przy ul. Studziennej. To inwestycja zlokalizowana w sercu Starego Miasta bezpośrednio nad rzeką Elbląg, która oferuje nowoczesne apartamenty z panoramicznym widokiem na bulwary.

– w okolicach Giżycka powstają inwestycje często w bliskim sąsiedztwie Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno. Z kolei nabywcy nowych mieszkań w Iławie mogą cieszyć się bliskim dostępem do Jeziora Jezioraka. Z kolei w Elblągu dobrym przykładem jest inwestycja Bulvar etap II przy ul. Studziennej. To inwestycja zlokalizowana w sercu Starego Miasta bezpośrednio nad rzeką Elbląg, która oferuje nowoczesne apartamenty z panoramicznym widokiem na bulwary. Dostępność nowych projektów deweloperskich – najwięcej propozycji znajdziesz w Olsztynie, a jeśli interesują cię mniejsze miejscowości, takie jak Barczewo czy Szczytno, duży wybór ofert znajdziesz na RynekPierwotny.pl

Skoro znasz już ceny w regionie i wiesz, na co zwrócić uwagę, czas znaleźć okazję. Tylko jak zrobić to bezpiecznie i bez straty czasu? Skorzystaj z branżowych wyszukiwarek. Najwięcej ofert wprost od deweloperów znajdziesz na RynekPierwotny.pl.

Wystarczy kilka kliknięć, aby na ekranie pojawiły się wyłącznie te lokale, które spełniają twoje oczekiwania.

Rynek pierwotny w Warmińsko-Mazurskim. Podsumowanie

Największy wybór nowych mieszkań zapewnia Olsztyn. Z drugiej strony nieruchomości są tam najdroższe w regionie. Stawki w Elblągu są już dużo niższe, ale nie najniższe. Jeśli chcesz zapłacić za mieszkanie mniej niż w Elblągu, zwróć uwagę na oferty w Ełku, Szczytnie czy Piszu.

Oferty w każdym z tych miast znajdziesz na portalu RynekPierwotny.pl. Skorzystaj z dostępnych tam funkcjonalności ułatwiających filtrowanie ofert. Stosując te nowoczesne narzędzia, błyskawicznie wybierzesz komfortowe miejsce do życia.