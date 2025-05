 Co warto zobaczyć w okolicach Łeby? Przewodnik po atrakcjach regionu

Łeba to nie tylko popularna nadmorska miejscowość z szeroką plażą i unikalnym klimatem, ale też świetna baza wypadowa do odkrywania niezwykłych miejsc w najbliższej okolicy. Położona między Bałtykiem a jeziorami Łebsko i Sarbsko, przy granicy Słowińskiego Parku Narodowego, kusi nie tylko letnim wypoczynkiem, ale też mnóstwem naturalnych atrakcji i rozrywek kulturalnych. Co warto zobaczyć w okolicach Łeby, by naprawdę poczuć klimat tego regionu?

Komfortowy nocleg w Łebie – baza wypadowa w sercu nadmorskich atrakcji

Planując wypoczynek w Łebie i okolicach, warto zadbać o odpowiedni nocleg, który zapewni nie tylko wygodę, ale i dogodną lokalizację. To właśnie dobrze dobrane miejsce zakwaterowania pozwoli w pełni korzystać z uroków regionu – bez konieczności długich dojazdów, z łatwym dostępem do plaży, wydm czy jezior. W Łebie i pobliskich miejscowościach znajdziesz wiele komfortowych obiektów – od hoteli z rozbudowaną strefą relaksu, przez pensjonaty z rodzinną atmosferą, aż po apartamenty dla par czy większych grup.

Atrakcje Łeby i okolic

Łeba to nie tylko uroki piaszczystych plaż i nieskrępowanych morskich kąpieli. Zarówno sama miejscowość, jak i jej okolice obfitują w ciekawe atrakcje i miejsca warte zobaczenia. Gdzie się udać?

Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym

To absolutnie obowiązkowy punkt każdej wycieczki w okolice Łeby. Ruchome wydmy, zwane „polską Saharą”, tworzą imponujący krajobraz, który zmienia się z roku na rok. Najbardziej znana z nich to Wydma Łącka, osiągająca ok. 40 metrów wysokości. Ich przemieszczanie się (nawet 10 m rocznie!) to zjawisko unikalne nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Po drodze na wydmy mijamy Muzeum Wyrzutni Rakiet – kolejne ciekawe miejsce na trasie.

Jeziora Sarbsko i Łebsko

Dla fanów aktywnego wypoczynku okolice jeziora Sarbsko będą idealne. To akwen oddzielony od morza pasem wydm i lasów, który jest świetnym miejscem do uprawiania kitesurfingu, windsurfingu i kajakarstwa. W sezonie działają tu szkółki wodne i wypożyczalnie sprzętu, a spokojna, płytka woda sprzyja początkującym.

Z Rąbki – niewielkiej osady niedaleko Łeby – odpływają statki turystyczne na jezioro Łebsko. Taka wycieczka to okazja do podziwiania przyrody z perspektywy wody oraz dotarcia do najciekawszych punktów w Słowińskim Parku Narodowym. W sezonie letnim kursy są regularne, a rejs trwa ok. 30 minut w jedną stronę.

Latarnia morska Stilo – piękne panoramy

Około 10 km na wschód od Łeby, w miejscowości Osetnik, znajduje się latarnia morska Stilo – jedna z najbardziej malowniczo położonych i nietypowych latarni w Polsce. Zbudowana na początku XX wieku, do dziś przyciąga zarówno pasjonatów historii, jak i amatorów pięknych panoram. Latarnia jest trójkolorowa, a z jej szczytu roztacza się widok na Bałtyk, lasy i wydmy.

Park Dinozaurów w Łebie – atrakcja nie tylko dla dzieci

Jeśli planujesz rodzinny wypoczynek, koniecznie odwiedź Łeba Park – jeden z największych parków dinozaurów w Polsce, położony na obrzeżach miasta. Znajdziesz tu nie tylko naturalnej wielkości modele dinozaurów, ale też inne atrakcje: kino 7D, mini zoo, zamek strachu, wioskę indiańską i place zabaw. To doskonałe miejsce na cały dzień zabawy i nauki w jednym!

Sea Park Sarbsk – morskie zwierzęta z bliska

Oddalony zaledwie 8 km od Łeby Sea Park Sarbsk to park tematyczny, w którym możesz zobaczyć foki i uchatki podczas karmienia czy pokazów. Oprócz tego czeka tu park miniatur latarni morskich, oceanarium 3D, muzeum marynistyczne i wirtualne akwarium. To jedna z największych atrakcji tego typu w Polsce i obowiązkowy punkt dla rodzin z dziećmi.

Choć Łeba przyciąga turystów głównie swoją plażą i letnim klimatem, to jej najbliższe okolice skrywają wiele atrakcji, które warto zobaczyć – od unikalnych wydm, przez zabytkowe latarnie, po nowoczesne parki rozrywki. Niezależnie od tego, czy podróżujesz solo, z rodziną czy z drugą połówką, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Warto zaplanować choć kilka dni więcej, by poznać prawdziwy urok tej części polskiego wybrzeża!