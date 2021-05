Czy atopowe zapalenie skóry da się całkowicie wyleczyć?

Jeśli Twoja skóra charakteryzuje się znaczną suchością, ciągłym swędzeniem i podrażnieniem, to znak, że jest to stan skóry atopowej. Atopowe zapalenie skóry to dermatoza, która rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie (głównie w okresie noworodkowym i niemowlęcym), jednak może pojawić się u starszych dzieci, a nawrót choroby może wystąpić także u osób dorosłych. Atopowe zapalenie skóry oprócz uciążliwych objawów fizycznych może w dużym stopniu negatywnie wpłynąć na jakość i komfort życia codziennego, samoocenę, a nawet kontakty z innymi osobami. Podstawą leczenia tej choroby alergicznej jest świadoma pielęgnacja skóry oraz unikanie czynników drażniących.

AZS – powszechna choroba XXI wieku Aktualnie atopowe zapalenie skóry zalicza się do chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Na całym świecie może ono dotyczyć nawet 30% populacji. To zdecydowanie więcej w porównaniu z początkiem XX wieku, kiedy odsetek osób chorujących na AZS wynosił zaledwie 1%. Dlaczego aktualnie alergia ta dotyczy tak dużej liczby osób? Atopowe zapalenie skóry to przewlekła choroba alergiczna skóry o zapalnym charakterze. Skłonność do atopii w dużej mierze jest uwarunkowana genetycznie, choć główna przyczyna, decydująca o jej wystąpieniu, w dalszym ciągu nie została poznana. Wpływ na wystąpienie AZS mają zależności pomiędzy istniejącym uszkodzeniem bariery skórnej, a czynnikami immunologicznymi, genetycznymi i środowiskowymi. AZS – fazy choroby Alergia, jaką jest atopowe zapalenie skóry, w zależności od wieku nie zawsze wygląda tak samo, a zmiany mogą być zlokalizowane w różnych miejscach na ciele. Wyróżnia się 3 okresy, w których występuje choroba: - postać niemowlęcą – zmiany zlokalizowane są na całym ciele, włącznie ze skórą głowy. Występuje od momentu narodzin do 2. roku życia; - dziecięcą – obejmuje okres od 3. do około 11. roku życia. Zmiany pojawiają się na zgięciach stawowych, m.in. łokciowych, skokowych, podkolanowych czy nadgarstkowych; - nastoletnią – dotyczy ona także osób dorosłych. Zmiany mogą występować na różnych częściach ciała, choć bardzo często pojawiają się na zewnętrznej stronie dłoni. Przyczyny AZS Atopowe zapalenie skóry jest chorobą dziedziczną, jednak o wiele większy wpływ na jej wystąpienie lub nawrót (nawet po wielu latach) mają czynniki środowiskowe i immunologiczne. Przyczyną AZS jest niewłaściwa reakcja układu immunologicznego na niewielkie dawki antygenów. To z kolei skutkuje wzmożonym wytwarzaniem przeciwciał IgE, które są skierowane przeciwko alergenom. Do czynników drażniących można zaliczyć: - alergeny pokarmowe; - sierść zwierząt; - pyłki roślin; - zanieczyszczenia powietrza; - wysoką i niską temperaturę oraz jej wahania; - stres; - niektóre substancje drażniące, np. wełnę; - wilgotność powietrza. Objawy AZS Choć objawy atopowego zapalenia skóry są dość charakterystyczne i stosunkowo trudno jest je przeoczyć, alergia ta często bywa mylona z innymi dermatozami. To niestety opóźnia rozpoczęcie prawidłowego leczenia, jak i zaostrza objawy samej choroby. Do najczęstszych symptomów AZS można zaliczyć: - bardzo suchą skórę; - zaczerwienienie; - silny świąd, który powoduje potrzebę ciągłego drapania się (szczególnie w nocy lub w trakcie wysiłku fizycznego); - rumień twarzy; - tendencję do nawracających zakażeń bakteryjnych; - nietolerancję wybranych pokarmów; - nietolerancję wełny - rogowacenie przymieszkowe (rybią łuskę); - nawrotowe zapalenie spojówek; - zaćmę; - zaostrzenie zmian skórnych po wystąpieniu silnego stresu. Skóra z AZS – pielęgnacja Skóra alergiczna jest niezwykle wymagająca, jeśli chodzi o pielęgnację. Istnieje wiele substancji obecnych w wielu kosmetykach jak alkohol etylowy, SLS-y czy konserwanty, które mogą podrażniać atopową skórę i powodować zaostrzenie objawów lub nawet nawrót choroby. Stąd świadoma pielęgnacja odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu atopowego zapalenia skóry. Całkowite wyleczenie choroby niestety w dalszym ciągu nie jest możliwe, jednak sięgając po kosmetyki dedykowane skórze atopowej, alergicznej i wrażliwej, możemy zniwelować objawy i sprawić, że ta dermatoza przejdzie w stan uśpienia. W tej roli szczególnie dobrze sprawdzają się emolienty, które znajdziesz m.in w dermokosmetykach. --- artykuł promocyjny ----

