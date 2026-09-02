Czy język polski jest trudny dla obcokrajowców? Poznaj glottodydaktykę!

Jak pokazuje raport „Mity a rzeczywistość. Język polski w oczach cudzoziemców” język polski uznawany jest za język o średnim poziomie trudności, a wiele zależy przede wszystkim od ojczystego języka cudzoziemców. Jak wyjaśnić gramatykę, wymowę czy deklinację komuś, kto wcześniej nie miał styczności z polskim? Tym właśnie zajmuje się glottodydaktyka. Zobacz, na czym polega praca i jak przygotować się do jej wykonywania.

Twój własny język widziany od zupełnie innej strony

Glottodydaktyk musi spojrzeć na polszczyznę oczami osoby, która dopiero zaczyna ją poznawać. Nagle to, co dla rodzimego użytkownika dzieje się niemal bez namysłu, wymaga wyjaśnienia. Dlaczego mówimy „idę do domu”, ale „jestem w domu”? Skąd wiadomo, że mamy „tę książkę”, ale „ten stół”? To, co dla jednego jest oczywiste, dla drugiego staje się całym systemem do odkrycia.

I właśnie tutaj zaczyna się najciekawsza część tej pracy. Trzeba znaleźć przykład, który rozjaśni regułę, dobrać kolejność zagadnień i zauważyć moment, w którym uczeń zaczyna się gubić. Do tego każda osoba wnosi własny język i związane z nim przyzwyczajenia. Inne trudności może mieć Ukrainiec, inne Hiszpan, a jeszcze inne ktoś, kto wcześniej posługiwał się językiem o zupełnie odmiennej gramatyce czy wymowie. Dlatego ta sama lekcja rzadko wygląda identycznie w dwóch różnych grupach.

Polski staje się potrzebny tu i teraz

Dla części osób polski jest językiem potrzebnym do pracy. Dla innych — do nauki, załatwiania codziennych spraw albo swobodnego funkcjonowania w nowym otoczeniu. Są też dzieci i młodzież, które trafiają do polskiej szkoły po wcześniejszej edukacji prowadzonej w innym języku. Jak pokazuje wcześniej wspomniany raport, język polski staje się coraz popularniejszy również wśród studentów z krajów azjatyckich. W każdej z tych sytuacji chodzi o coś więcej niż zapamiętanie słówek: trzeba nauczyć się rozumieć, mówić, czytać i pisać w konkretnych sytuacjach.

To właśnie otwiera różne możliwości pracy dla osób zajmujących się nauczaniem polszczyzny. Glottodydaktycy mogą prowadzić kursy dla dorosłych, lektoraty, zajęcia indywidualne czy pracować z uczniami mającymi doświadczenie migracji. Część wybiera zajęcia prowadzone na odległość i pracuje z osobami mieszkającymi poza Polską.

Od znajomości polskiego do umiejętności jego nauczania

Dobra znajomość polszczyzny to podstawa, ale sama nie podpowiada jeszcze, jak wyjaśnić przypadki, zaplanować rozwój słownictwa czy pomóc uczniowi przejść od pojedynczych zdań do coraz swobodniejszej komunikacji. Tych umiejętności trzeba się nauczyć.

W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajdziesz studia podyplomowe z glottodydaktyki — nauczania języka polskiego jako obcego. To propozycja dla osób, które chcą rozwijać umiejętności potrzebne w pracy z osobami poznającymi polszczyznę.

A co, jeśli chcesz pracować także z dziećmi cudzoziemców uczącymi się w polskiej szkole albo z uczniami wracającymi do Polski po wcześniejszej edukacji w innym języku? Wtedy warto sprawdzić studia podyplomowe nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, które także są dostępne w ofercie WSKZ.

Język otwiera nowe możliwości — Kierunek Edukacja w WSKZ

Nauka języka świetnie pokazuje, że rozwój rzadko dzieje się jednym skokiem. Najpierw pojawia się pierwsze słowo, potem zdanie, rozmowa i moment, w którym człowiek orientuje się, że potrafi już załatwić sprawę, porozmawiać z sąsiadem czy odnaleźć się w nowym miejscu. Właśnie takie świadome rozwijanie wiedzy i kompetencji promuje kampania WSKZ „Kierunek Edukacja”, prowadzona pod hasłem „Tworzymy historię sukcesu. Razem od 25 lat”.

W ramach kampanii osoby wybierające studia podyplomowe mogą otrzymać do 15% rabatu na pierwsze oraz do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe.

Język, który dla Ciebie jest codziennością, dla kogoś innego może być początkiem swobodniejszego życia w nowym otoczeniu. Jeśli chcesz nauczyć się, jak prowadzić innych przez polszczyznę krok po kroku, sprawdź ofertę studiów i szczegóły kampanii na studia-pedagogiczne.pl.