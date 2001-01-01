 Czy młodzi w Elblągu wybierają własny biznes? Trend JDG i samozatrudnienia w regionie

Elbląg od lat słynie z przedsiębiorczości swoich mieszkańców. Coraz częściej jednak to najmłodsze pokolenie decyduje się na krok, który jeszcze dekadę temu był zarezerwowany raczej dla doświadczonych właścicieli firm – otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy samozatrudnienie to nowa ścieżka kariery dla młodych elblążan?

JDG w liczbach – trend widoczny także w regionie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w Polsce zarejestrowano blisko 350 tys. nowych firm, z czego zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. W samym 2025 roku w pierwszym kwartale do rejestrów trafiło ponad 87 tys. nowych podmiotów, z czego aż 82% stanowiły JDG.

Warmia i Mazury - w tym Elbląg - wpisują się ten trend. Choć region nada ma mniejszą gęstość przedsiębiorstw niż największe aglomeracje, to systematycznie przybywa tu mikrofirm, które wybierają prostą formę działalności i elastyczność, jaką daje samozatrudnienie.



Elbląg na mapie przedsiębiorczości młodych

Za statystykami kryją się konkretne historie. Coraz więcej elblążan startuje z własnym biznesem już w czasie studiów. „Założyłem firmę, bo chciałem pracować na własnych zasadach i łączyć naukę z projektami. Na początku bałem się papierów, ale rozliczenia online szybko to uprościły” – mówi Piotrek, student informatyki.

Dlaczego młodzi stawiają na własny biznes?

Dziś młody przedsiębiorca nie musi już biegać z segregatorem do biura rachunkowego. Coraz częściej wybiera samodzielną księgowość online – prostą w obsłudze i dostępną z dowolnego miejsca. Nowoczesne narzędzia obejmują wszystko: od programów do KPiR i systemów kadrowo-płacowych po moduły do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Dzięki temu wystawianie faktur, rozliczanie składek czy bieżąca księgowość zajmuje zaledwie kilka minut i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. To realne wsparcie dla młodych elblążan, którzy mogą skupić się na rozwoju firmy zamiast na papierologii.

Samodzielna księgowość? Dzięki chmurze to możliwe

Dla wielu młodych przedsiębiorców w Elblągu systim.pl stał się pierwszym narzędziem do samodzielnej księgowości. Zamiast segregatorów i wizyt w biurze rachunkowym wystarczy zalogować się do systemu online, który pozwala samemu wystawiać faktury, rozliczać składki i kontrolować koszty. To właśnie takie rozwiązania sprawiają, że prowadzenie JDG staje się prostsze i mniej stresujące – a młodzi mogą skupić się na rozwijaniu firmy zamiast na papierach.

Elbląg – miejsce przyjazne młodym biznesom

W mieście działa wiele instytucji wspierających startujących przedsiębiorców – od urzędu pracy, przez lokalne stowarzyszenia biznesowe, aż po programy unijne finansujące rozwój mikrofirm. Coraz większą rolę odgrywają też uczelnie i inkubatory przedsiębiorczości, które uczą, jak prowadzić firmę i korzystać z cyfrowych narzędzi.

Przyszłość JDG w regionie

Choć samozatrudnienie niesie też wyzwania – brak płatnego urlopu, konieczność samodzielnego zabezpieczenia emerytalnego czy ryzyko finansowe – to trend wydaje się nie do zatrzymania. Młodzi elblążanie wybierają wolność i cyfrowe wsparcie zamiast sztywnego etatu.

Dla wielu z nich JDG to nie tylko źródło utrzymania, ale i sposób na realizację ambicji. A przy wsparciu nowoczesnych narzędzi księgowych, start w biznesie jest dziś prostszy niż kiedykolwiek.