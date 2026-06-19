 Czym jest numer EORI i kiedy przedsiębiorca powinien go posiadać?

Pod koniec 2026 r. do portu w Elblągu zaczną wpływać pierwsze większe statki, a to z kolei powoduje, że już dzisiaj część przedsiębiorców może rozważać import lub eksport towarów. Takie operacje mogą przynieść oczekiwany zysk, jednak nie można zapomnieć o formalnościach. Sprawdź, czym jest numer EORI i jak go uzyskać.

Czym jest numer EORI?

EORI należy do kategorii numerów identyfikacyjnych – służy do weryfikacji podmiotu gospodarczego w operacjach celnych. W Polsce składa się on z 17 znaków (zarówno liter, jak i cyfr) i jest tworzony na bazie innego numeru identyfikacyjnego – NIP. W numerze EORI utworzonym dla podmiotu krajowego wyróżnić można 2 następujące człony:

1. identyfikator kraju – w tym przypadku „PL”

2. część cyfrowa – numer NIP, a po nim 5 zer

Dla podmiotów zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej numer EORI prezentuje się nieco inaczej. Przykładowo we Włoszech bazą do jego utworzenia jest numer VAT. Wspólnym punktem jest jednak wspomniany identyfikator kraju – w numerze EORI są nim zawsze pierwsze znaki.

Kiedy przedsiębiorca musi posiadać numer EORI?

Numer EORI jest nadawany podmiotowi gospodarczemu na żądanie, a nie z urzędu. Powód jest prosty – z identyfikatora tego korzystają jedynie niektóre firmy. Numeru EORI potrzebują przedsiębiorcy, którzy planują przeprowadzać operacje celne. Przykładami operacji celnych są:

import towarów – choćby z Chin do Polski,

eksport towarów – z Polski do krajów spoza UE,

magazynowanie towarów w ramach procedur celnych.

Aby uniknąć stresu i zbędnych kosztów, przedsiębiorca powinien wystąpić o numer EORI jeszcze przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji. Chociaż nie ma obowiązku podawania numeru EORI na fakturze, to musi on znaleźć się w zgłoszeniu celnym. Jego brak poskutkuje tym, że niemożliwe będzie odebranie towaru z portu.

Jak uzyskać numer EORI?

Aby otrzymać EORI, w pierwszej kolejności należy założyć konto z rozszerzonym zakresem uprawnień na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Ten etap kończy się nadaniem przedsiębiorcy numeru ID SISC, który jest niezbędny do ubiegania się o numer EORI. Następny krok to wypełnienie formularza WRP 0001 Rejestracja danych firmy (SZPROT) – należy podać m.in. dane podmiotu i kod PKD głównej działalności oraz zaznaczyć właściwe pole w odpowiedzi na pytanie o nadanie EORI.

Z reguły na uzyskanie numeru EORI czeka się kilka dni, chociaż często sprawa jest zamykana jeszcze w dniu złożenia wniosku. Formularza nie trzeba przy tym składać samodzielnie. Przedsiębiorcom, którzy dostrzegają potencjał w imporcie lub eksporcie towarów, w załatwieniu formalności pomagają firmy specjalizujące się w księgowości dla e-commerce – takie usługi oferuje Taxology. To rozwiązanie pozwala choćby uniknąć konieczności korygowania danych – specjaliści doskonale wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę.

Dlaczego został wprowadzony numer EORI?

Przedsiębiorcy mogą traktować konieczność wystąpienia o EORI w kategorii kolejnego obowiązku, o którym trzeba pamiętać. Tymczasem wprowadzenie tego numeru było podyktowane względami praktycznymi. Dzięki funkcjonowaniu numeru EORI:

przedsiębiorca zajmujący się np. importem może liczyć na szybką obsługę – bez względu na kraj UE, do którego prowadzi import (numer EORI jest ważny na terenie wszystkich krajów UE, nie trzeba się o niego ubiegać osobno w każdym kraju),

odpowiednie służby mogą szybko wychwycić nadużycia – takie działania pozwalają eliminować z rynku nieuczciwą konkurencję, w konsekwencji czego zyskują legalnie działający przedsiębiorcy.

Każdy przedsiębiorca może też sprawdzić, czy jego kontrahent posiada numer EORI. W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Taxology specjalizuje się w księgowości e-commerce i doradztwie podatkowym dla firm sprzedających online (sklepy internetowe i marketplace). Obsługuje klientów w Polsce oraz prowadzi rozliczenia VAT w krajach UE i w Wielkiej Brytanii, w tym rejestracje VAT za granicą i do VAT OSS oraz przygotowanie i składanie zagranicznych deklaracji VAT. Od 2026 roku Taxology jest częścią ALTO Advisory.