 Dni Škody w HADM Gramatowski już wystartowały! 

Świętujemy 130 lat marki – dołącz do nas i skorzystaj z wyjątkowych okazji! Od 20 do 25 października w naszych salonach w Elblągu i Starogardzie Gdańskim czekają na Ciebie niepowtarzalne oferty na nowe modele Škody. To świetny moment, by zobaczyć limitowane wersje Edition 130 i odebrać jubileuszowe korzyści sięgające nawet 24 000 zł!*

Co przygotowaliśmy na te dni?

Atrakcyjne warunki zakupu na całą gamę modeli Škody

Wersje specjalne Edition 130 z bogatszym wyposażeniem

Promocyjne formy finansowania: leasing, kredyt oraz najem długoterminowy

Wyjątkowe okazje na auta z ekspozycji i po jazdach testowych – m.in. Karoq, Scala, Kodiaq i inne dostępne od ręki

To doskonała okazja, by bliżej poznać całą rodzinę Škody – od kompaktowej Fabii, poprzez elegancką Scalę, praktyczne SUV-y Kamiq i Karoq, aż po legendarną Octavię i reprezentacyjnego Superba.

Jubileuszowe Dni Škody to nie tylko święto marki, ale też szansa na skorzystanie z ofert, których na co dzień nie znajdziesz. Pamiętaj – Dni Škody trwają tylko do 25 października! Sprawdź szczegóły na www.hadm.pl i umów się na jazdę testową.

Zapraszamy do salonów:

Elbląg, ul. Warszawska 87 – tel. +48 55 235 24 57

Starogard Gdański, Rokocin 4G – tel. +48 58 560 94 80

*Dokładne informacje o korzyściach i warunkach zakupu dostępne u doradców Škoda HADM Gramatowski.