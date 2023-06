 Dokąd zaprosić pracowników na firmowy wyjazd integracyjny?

Wyjazdy integracyjne cieszą się w ostatnich latach sporym zainteresowaniem polskich firm. Ich organizacja to świetny sposób na docenienie zaangażowania pracowników w rozwój przedsiębiorstwa oraz doskonała szansa na zapewnienie lepszych, bliższych relacji w zespole.

Organizując wyjazd integracyjny, firmy z Elbląga i okolic muszą odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie – dokąd zabiorą swoich pracowników? Praktycznie każdy region w Polsce oferuje bowiem niezapomniane wrażenia, które mają szansę przyczynić się do sukcesu całego przedsięwzięcia!

Wyjazd integracyjny w Beskidy. Idealna propozycja dla aktywnych

Jeśli chcemy zorganizować dłuższy wyjazd integracyjny do miejsca całkowicie odmiennego pod względem krajobrazowym od okolic Elbląga, górskie rejony mają szansę okazać się strzałem w dziesiątkę! Doskonałym miejscem na tego typu inicjatywę mają szansę okazać się Beskidy. To nieco mniej popularne góry niż chociażby Tatry czy Sudety, które mają jednak sporo do zaoferowania dla swoich gości, zwłaszcza w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Na turystów w Beskidach czeka rozbudowana i zróżnicowana baza noclegowa, w której skład wchodzą także liczne obiekty oferujące noclegi dla firm. Z ich ofertą można zapoznać się na Nocowanie.pl. Jest to największy polski portal turystyczny, na którym swoje usługi prezentują m. in. beskidzkie pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, a także hotele. Wiele z nich oferuje także dodatkowe rozrywki przygotowane specjalnie z myślą o firmowych imprezach integracyjnych.

W rejonie Beskidów firmy mogą skorzystać z szerokiej oferty typowo górskich atrakcji. Są to m. in. zorganizowane wycieczki, regionalne imprezy, a także różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu – np. wyprawy off-roadowe, gry i zabawy terenowe i wiele innych. Beskidzkie miejscowości, do których warto zaprosić pracowników to m. in. Szczyrk, Ustroń, Wisła, Bystra oraz Brenna.

Wyjazd integracyjny z góralskimi tradycjami i Tatrami w tle

Kolejnym górskim regionem, który świetnie sprawdzi się na firmową imprezę integracyjną są Tatry – najwyższe góry w Polsce oraz miejsce, które każdy Polak powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Tatry słyną nie tylko z Rysów, który jest najwyższym wzniesieniem na mapie Polski, lecz także z ciągle żywych tradycji góralskich, smacznego jadła oraz mnogości atrakcji turystycznych, które czekają tu na turystów przez cały rok.

W ramach wyjazdu integracyjnego można zabrać pracowników nad Morskie Oko, do Doliny Chochołowskiej i Doliny Kościeliskiej, a także zorganizować spacer po zakopiańskich Krupówkach oraz pobyt w termach. Dodatkowym urozmaiceniem wyprawy w najwyższe góry w Polsce będą gry i zabawy góralskie, połączone z tradycyjną muzyką graną na żywo. W okresie zimowym piesze wycieczki można natomiast zastąpić wyprawą na narty.

Udana integracja nad polskim morzem

Zamiast wyruszać na południe Polski, w górskie rejony, można także wybrać się w przeciwnym kierunku, niewiele oddalonym od Elbląga – nad polskie morze. Są to okolice, które szczególnie warto odwiedzić w ciepłym sezonie letnim. Nadmorskie miejscowości tętnią wtedy życiem, oferując swoim gościom wszystko, co najlepsze. Wyjazd integracyjny można zorganizować zarówno w Trójmieście, Kołobrzegu i Międzyzdrojach, jak i zabrać pracowników do nieco mniej popularnych miejscowości – np. do Białogóry, Gąsek czy Sarbinowa.

W nadmorskich okolicach ogromnym zainteresowaniem firm organizujących wyjazdy integracyjne cieszą się wszelkie wodne atrakcje. Należą do nich m. in. rejsy statkiem, pikniki na plaży, pływanie na motorówkach i skuterach wodnych oraz wiele innych. Aktywności na świeżym powietrzu w nadmorskich okolicach można z powodzeniem połączyć z wizytą w SPA, wyprawą do oceanarium, zwiedzaniem okolicznych miast i miasteczek lub po prostu relaksem na plaży.

Dodatkowym atutem nadmorskich okolic są ogromne możliwości w zakresie gastronomii. Na terenie nadbałtyckich miejscowości nie brakuje barów szybkiej obsługi, restauracji, kawiarni i innych obiektów gastronomicznych, które pozwalają np. zaprosić pracowników na obiad w trakcie zwiedzania czy zorganizować wieczorną imprezę połączoną z kolacją. Nadmorskie miejscowości mogą poszczycić się także rozbudowanym zapleczem rozrywkowym, a lokalne kluby i dyskoteki gwarantują udaną zabawę do białego rana w wyjątkowej, nadmorskiej scenerii.

