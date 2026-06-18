 Domy Kmicica. Inwestycja mieszkaniowa w Elblągu

Kameralne domy zlokalizowane są w zacisznej dzielnicy Warszawskie Przedmieście przy ulicy Kmicica. Domy Kmicica stanowią unikalne połączenie nowoczesnej architektury i naturalnego otoczenia, oferując mieszkańcom komfort i wygodę codziennego życia.

Inwestycję realizuje doświadczony deweloper AT ASSET Sp. z o.o. Jest to ceniony deweloper specjalizujący się w projektach mieszkaniowych sprzyjających środowisku i odpowiadających potrzebom współczesnych rodzin.

Położone w sercu spokojnego, zielonego osiedla, Domy Kmicica składają się z czterech bliźniaczych domów, które dzięki staranności wykonania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Dzięki połączeniu innowacyjnego designu z ekologicznie zrównoważonymi materiałami, Domy Kmicica oferują mieszkańcom nowe możliwości do życia w harmonii z naturą.

Projekt zrównoważony i ekologiczny

Inwestycja wyróżnia się nowoczesną technologią budowlaną oraz wysokiej jakości materiałami, co zapewnia znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i cieplną. Wszystkie domy zostały zaprojektowane z myślą o montażu paneli fotowoltaicznych i są wyposażone w pompy ciepła, a także posiadają stacje ładowania samochodów elektrycznych. Wysokiej jakości materiały, przestronne wnętrza oraz zastosowanie technologii takich jak rekuperacja i ogrzewanie podłogowe gwarantują komfort termiczny i satysfakcję mieszkańców przez cały rok. Wszystkie domy są trzykondygnacyjne z dwoma tarasami na ostatniej kondygnacji oraz własnym prywatnym ogródkiem. Inwestycja obejmuje dwa domy o powierzchni 142,51 m2 oraz dwa domy o powierzchni 129,53 m2.

Komfortowa lokalizacja z doskonałą infrastrukturą

Domy Kmicica zlokalizowane są zaledwie kilka kroków od rozwiniętej infrastruktury miejskiej, co gwarantuje łatwy dostęp do kluczowych punktów Elbląga, takich jak szkoły, centra handlowe i obiekty rekreacyjne. Dzięki bliskości pętli tramwajowej oraz drogi krajowej nr S7, mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno dostępem do wygodnego transportu publicznego, jak i prywatnego.

Z przyjemnością informujemy o postępie prac budowlanych

Obecnie budowa znajduje się na zaawansowanym etapie – wykonano roboty konstrukcyjne dwóch kondygnacji budynków oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Trwają prace przy realizacji trzeciej kondygnacji jak i murowaniu ścian działowych. W najbliższym czasie zamontowana zostanie stolarka okienna parteru. Widoczna jest bryła budynków oraz układ pomieszczeń. Na tym etapie można już osobiście ocenić funkcjonalność pomieszczeń, przestronność dwóch tarasów na II piętrze oraz przydomowych ogródków. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na połowę 2027 roku.

Sprzedaż inwestycji prowadzona jest na zasadach deweloperskich, co stanowi bezpieczeństwo dla nabywców. Deweloper oferuje także kompleksową pomoc eksperta w uzyskaniu kredytu hipotecznego, co zapewnia nabywcom profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu zakupu.

Kontakt i dalsze Informacje

AT ASSET Sp. z o.o. zachęca osoby zainteresowane do kontaktu z zespołem, aby uzyskać więcej informacji o tej wyjątkowej inwestycji. Więcej szczegółów oraz pełna oferta dostępne są na stronie internetowej firmy.

Strona internetowa: https://www.domykmicica.pl/

Tel: 533 669 979

Email: biuro@domykmicica.pl