 Jak powstają rozwiązania dla światowej energetyki? Rockfin otwiera drzwi w Nowinie

– To był bardzo intensywny czas, pełen sukcesów. Zbudowaliśmy nowoczesną infrastrukturę, znacząco zwiększyliśmy nasze możliwości produkcyjne i stworzyliśmy zespół, który dziś realizuje projekty dla klientów na całym świecie. To właśnie ludzie są największą siłą Rockfin – mówi Kasjan Woźniak, dyrektor Zakładu Produkcyjnego Rockfin w Nowinie. Zobacz zdjęcia.

- Firma Rockfin świętuje w tym roku 35-lecie istnienia. Od czterech lat działacie w Elblągu, od dwóch prowadzicie produkcję w Nowinie. Jak podsumowałby Pan ten okres?

- To był bardzo intensywny czas, pełen sukcesów. Powstał nowoczesny zakład produkcyjny oraz centrum logistyczne, które od początku projektowaliśmy z myślą o dalszym rozwoju. Dziś dysponujemy infrastrukturą, która pozwala nam realizować coraz bardziej zaawansowane projekty dla klientów z całego świata.

Jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijaliśmy zespół. Gdy rozpoczynaliśmy działalność w Nowinie, pracowało tutaj około 40 osób. Dziś jest ich już 170, a kolejne 70 osób tworzy zespół inżynierski w naszej lokalizacji przy ul. Stoczniowej.

Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że udało nam się zbudować kompetentny i zaangażowany zespół. Chętnie inwestujemy w osoby, które chcą zdobywać nowe kwalifikacje lub się przebranżowić. To właśnie ludzie są fundamentem naszego rozwoju.

W roku jubileuszu 35-lecia Rockfin szczególnie widać, jak ogromną drogę przeszła firma – od polskiego przedsiębiorstwa rodzinnego do globalnej organizacji realizującej projekty dla największych firm energetycznych i przemysłowych na świecie.

Jak podkreśla Michał Wróblewski, Prezes Rockfin, sukces firmy od początku opierał się na tych samych wartościach: – Patrząc na 35 lat historii Rockfin, największą satysfakcję daje mi nie skala biznesu czy liczba zrealizowanych projektów. Najważniejsze jest to, że przez te lata udało nam się stworzyć organizację, która nie boi się ambitnych wyzwań i potrafi konkurować z najlepszymi na świecie. Dzisiaj rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ale fundament pozostaje ten sam – odwaga do podejmowania nowych wyzwań, zaufanie do ludzi i przekonanie, że polska inżynieria może wyznaczać światowe standardy.

- Mocno ugruntowaliście swoją pozycję w Elblągu. Widać Was zarówno biznesowo, jak i wizerunkowo.

- Bardzo nas to cieszy. Działamy na rynku, który rozwija się niezwykle dynamicznie, a zapotrzebowanie na nasze rozwiązania stale rośnie.

Potencjał rynku jest obecnie większy niż nasze aktualne moce produkcyjne, dlatego konsekwentnie inwestujemy w ludzi, rozwój kompetencji oraz infrastrukturę. Chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje nam zakład w Nowinie, jednocześnie planując kolejne etapy rozwoju.

W tym roku planujemy zatrudnić około 70 nowych pracowników. Poszukujemy monterów, elektryków, spawaczy, magazynierów, ale również konstruktorów, inżynierów jakości, procesu i testów. Co ważne, jesteśmy gotowi szkolić osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i rozwijać się razem z nami.

- Wspomniał Pan o wzroście zamówień. Czym zajmuje się dziś zakład w Nowinie?

- Elbląg od dziesięcioleci jest związany z przemysłem energetycznym i Rockfin doskonale wpisuje się w tę tradycję. Produkujemy zaawansowane systemy i urządzenia pomocnicze dla największych światowych producentów turbin, generatorów i innych maszyn obrotowych.

Łączymy produkcję z wysokimi kompetencjami inżynierskimi. Nasze rozwiązania są projektowane pod konkretne wymagania klientów i trafiają do instalacji pracujących w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Coraz większą uwagę poświęcamy również sektorowi Data Center. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i nowoczesną infrastrukturę energetyczną. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów światowej gospodarki i chcemy aktywnie uczestniczyć w tym rozwoju.

- Wkrótce każdy będzie mógł zobaczyć zakład od środka.

- Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich na Dzień Otwarty Rockfin, który odbędzie się 21 czerwca. Będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć nowoczesny zakład produkcyjny, poznać naszych pracowników i dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju zawodowego w Rockfin.

Chcemy pokazać, że za nowoczesnymi technologiami stoją przede wszystkim ludzie oraz ich kompetencje.

- Jak zachęciłby Pan osoby rozważające zmianę pracy lub przebranżowienie?

- Przede wszystkim oferujemy realne możliwości rozwoju. Dzisiejszy przemysł wygląda zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Stawiamy na rozwój kompetencji, zdobywanie nowych umiejętności i awanse wewnętrzne.

Kasjan Woźniak, dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Nowinie (fot. Anna Dembińska)

W większości obszarów funkcjonują u nas siedmiostopniowe ścieżki kariery, dzięki którym każdy może świadomie planować swój rozwój zawodowy. Wiele osób, które zaczynały od stanowisk juniorskich, dziś odpowiada za zespoły lub kluczowe procesy.

Jednocześnie szanujemy różne ścieżki kariery. Nie każdy chce zostać menedżerem i nie każdy musi. U nas można rozwijać się zarówno jako specjalista, jak i lider.

Oferujemy atrakcyjny system benefitów, w tym premie, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, dofinansowanie do studiów oraz kursów podnoszących kwalifikacje.

Najważniejsza jest jednak atmosfera. W Rockfin od lat stawiamy na współpracę, bezpieczeństwo, rozwój i wzajemny szacunek. Dzięki temu tworzymy zespół, który wspólnie realizuje ambitne projekty i stale się rozwija.

- Dla Rockfin przeprowadził się Pan do Elbląga na stałe.

- To prawda, ale nie jestem jedyną osobą, która podjęła taką decyzję. Wiele osób, które początkowo dojeżdżały do pracy, zdecydowało się związać z Elblągiem na stałe.

Ja również zdecydowałem się przeprowadzić wraz z rodziną, ponieważ przez ostatnie lata stworzyliśmy tutaj coś naprawdę wyjątkowego. Od podstaw zbudowaliśmy nowoczesny zakład, zaprojektowany zgodnie z naszymi potrzebami i ambicjami rozwojowymi.

To miejsce, z którego jesteśmy dumni. Miejsce, gdzie powstają rozwiązania wykorzystywane przez klientów na całym świecie. Chciałem być częścią tego projektu każdego dnia i obserwować, jak rozwija się zarówno zakład, jak i ludzie, którzy go tworzą.