Kręcą film z topową obsadą aktorską

Frombork ponownie stał się planem filmu fabularnego. Ekipa zdjęciowa realizowała tu między innymi sceny w zaaranżowanym antykwariacie z udziałem statystów. Zdjęcia.

Zdjęcia z wizyty na planie filmowym pokazał na swoim profilu w mediach społecznościowych burmistrz Fromborka Damian Krasiński.

- Mieliśmy okazję spotkać się z osobami pracującymi na planie i zajrzeć za kulisy produkcji. Jednak zobowiązaliśmy się do nieujawniania nazwiska reżysera, obsady aktorskiej oraz innych szczegółów dotyczących filmu – mówi Damian Krasiński.

Z informacji dostępnej w mediach oraz z ogłoszenia agencji, która poszukiwała statystów do produkcji, możemy się dowiedzieć, że będzie to film fabularny z topową obsadą aktorską. Oficjalny tytuł filmu oraz nazwisko reżysera są na tym etapie trzymane w tajemnicy przez produkcję, co jest standardową procedurą.

Ekipa ma powrócić do Fromborka na kolejne zdjęcia w lipcu. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość, aby dowiedzieć się do jakiego filmu realizowano tu zdjęcia. Dodajmy, że nam wątek antykwariusza w połączeniu z Fromborkiem przywodzi na myśl słynną powieść Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i zagadki Fromborka", a także współczesną powieść detektywistyczną dla młodzieży "Poszukiwacze siódmej księgi", autorstwa Izabeli Szyłko, która koncentruje się wokół tajemnicy rzekomej siódmej księgi dzieła Kopernika „De revolutionibus”...

Przypomnijmy, że to kolejny raz kiedy Frombork stał się planem filmowym. Latem 2020 roku kręcono tu zdjęcia do filmu "Zupa nic", w reżyserii Kingi Dębskiej. Byliśmy wówczas na miejscu, a relację możecie przeczytać w tym artykule.