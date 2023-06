Dopłata do odszkodowania z OC sprawcy

Często zdarza się, że kierowcy, którzy stali się ofiarami wypadków samochodowych, otrzymują zaniżone odszkodowania z polisy OC sprawcy. Taka sytuacja może prowadzić do frustracji i poczucia niesprawiedliwości. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstała firma Helpfind, która specjalizuje się w dopłatach do odszkodowań. Działając w imieniu poszkodowanych, Helpfind pomaga odzyskać należne rekompensaty.