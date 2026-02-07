 Dzień Otwarty w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Regent College

13 lutego 2026 r. o godzinie 16 odbędzie się Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College. Zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów z rodzicami!

Będzie to doskonała okazja, aby się poznać oraz zaprosić Was do naszej szkolnej rzeczywistości – pełnej radości, inspirujących doświadczeń i odkrywania wiedzy. Tego dnia dzieci wkroczą do niezwykłego świata dinozaurów, gdzie czekać będzie na nich pełna przygód podróż…

Dinozaury wyginęły, ciekawość nie… Zostań małym paleontologiem – odkryj naszą szkołę!

W programie dla dzieci:

„Paleontologiczna misja ratunkowa” – poznawanie dinozaurów i interesujących faktów o nich oraz udział w wykopaliskach.

– poznawanie dinozaurów i interesujących faktów o nich oraz udział w wykopaliskach. „Dream Dinosaur” – anglojęzyczna gra planszowa, projektowanie własnego dinozaura.

– anglojęzyczna gra planszowa, projektowanie własnego dinozaura. „Ucieczka przed dinozaurem” – tor przeszkód inspirowany prehistoryczną dżunglą.

– tor przeszkód inspirowany prehistoryczną dżunglą. „Jurajski bufet” – poczęstunek dla uczestników.

Rodziców przyszłych Paleontologów zapraszamy natomiast tego dnia na sesję informacyjną, na której opowiemy o ofercie szkoły i odpowiemy na Państwa pytania przy kubku kawy lub herbaty.

Zapisy na Dzień Otwarty odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie szkoły.

Zapraszamy!

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg

szkola.regent.edu.pl