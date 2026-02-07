UWAGA!

Dzień Otwarty w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Regent College

13 lutego 2026 r. o godzinie 16 odbędzie się Dzień Otwarty Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College. Zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów z rodzicami!

Będzie to doskonała okazja, aby się poznać oraz zaprosić Was do naszej szkolnej rzeczywistości – pełnej radości, inspirujących doświadczeń i odkrywania wiedzy. Tego dnia dzieci wkroczą do niezwykłego świata dinozaurów, gdzie czekać będzie na nich pełna przygód podróż…

Dinozaury wyginęły, ciekawość nie… Zostań małym paleontologiem – odkryj naszą szkołę!

 

 

W programie dla dzieci:

  • „Paleontologiczna misja ratunkowa” – poznawanie dinozaurów i interesujących faktów o nich oraz udział w wykopaliskach.
  • „Dream Dinosaur” – anglojęzyczna gra planszowa, projektowanie własnego dinozaura.
  • „Ucieczka przed dinozaurem” – tor przeszkód inspirowany prehistoryczną dżunglą.
  • „Jurajski bufet” – poczęstunek dla uczestników.

Rodziców przyszłych Paleontologów zapraszamy natomiast tego dnia na sesję informacyjną, na której opowiemy o ofercie szkoły i odpowiemy na Państwa pytania przy kubku kawy lub herbaty.

 

Zapisy na Dzień Otwarty odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie szkoły.

 

Zapraszamy!

 

 

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg

szkola.regent.edu.pl


