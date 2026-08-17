 Dzień Otwarty w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” - miejsce, w którym dzieci czują się jak w domu

Wybór przedszkola to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu dziecka i jego rodziców. Ważne, aby pociechy spędziły najpiękniejsze dziecięce lata w wyjątkowym miejscu, dlatego Przedszkole Niepubliczne „Bajka” z oddziałami integracyjnymi w Elblągu serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami na Dzień Otwarty 25 sierpnia 2026 (wtorek) od godziny 11.00 do 14.00.

Rodzinne przedszkole z tradycjami

Rozpoczęcie przedszkola jest ogromnym wydarzeniem zarówno dla malucha, jak i jego rodziców dlatego od ponad 20 lat stawiamy na rodzinną, ciepłą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i indywidualne podejście do każdego dziecka. Dlatego dbamy o spokojną adaptację, bliski kontakt z rodziną oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu.

Jako przedszkole z oddziałami integracyjnymi uczymy dzieci także czegoś niezwykle ważnego – otwartości, empatii, wzajemnej pomocy i szacunku dla różnorodności. Chcemy, aby każde dziecko mogło rozwijać się w swoim tempie, odkrywać własne możliwości i każdego dnia czuć, że jest ważną częścią naszej przedszkolnej społeczności.

Profesjonalna kadra, której można zaufać

Największą wartością „Bajki” są ludzie. Naszą kadrę tworzą zaangażowani i profesjonalni nauczyciele oraz pomoce nauczyciela dla których praca z dziećmi jest czymś więcej niż wykonywaniem codziennych obowiązków. Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu świata, rozwijamy ich samodzielność, kreatywność i ciekawość. Jest u nas miejsce na naukę, ruch, muzykę, twórczość, wspólne odkrywanie świata, ale przede wszystkim – na dobrą dziecięcą zabawę.

Rodziców traktujemy jak partnerów. Rozmawiamy, słuchamy i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań dla dziecka.

Własna kuchnia – smak, który jest częścią naszej tradycji

Jednym z atutów „Bajki”, szczególnie docenianym przez rodziców, jest własna kuchnia. Posiłki przygotowujemy na miejscu, dzięki czemu możemy dbać o ich świeżość, różnorodność i dopasowanie do potrzeb najmłodszych. Zapach domowego ciasta, świeżo przygotowanego obiadu czy smacznych past warzywnych do kanapek jest częścią codzienności naszego przedszkola. Zależy nam, aby wspólne posiłki kojarzyły się dzieciom nie tylko ze zdrowym jedzeniem, ale również z ciepłą, domową atmosferą.

Duży plac zabaw i sala sensoryczna przestrzeń do dziecięcych przygód

Dzieci potrzebują ruchu, świeżego powietrza i swobodnej zabawy. Dlatego dużą zaletą „Bajki” jest własny, przestronny plac zabaw, na którym możemy organizować zabawy ruchowe, zajęcia i aktywności na świeżym powietrzu. Zajęcia w przedszkolu to także zumba, język angielski, treningi piłki nożnej z Concordią i wiele innych.

Dysponujemy również własną salą sensoryczną – specjalnie przygotowaną przestrzenią, która pozwala prowadzić różnorodne aktywności wspierające rozwój poprzez ruch, zabawę i doświadczenia sensoryczne. Sala daje dzieciom możliwość poznawania świata za pomocą różnych zmysłów, rozwijania koordynacji, sprawności i świadomości własnego ciała. Jest także miejscem, w którym można zaproponować dziecku aktywności dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Posiadanie sali sensorycznej na miejscu jest szczególnie ważne w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i stanowi uzupełnienie codziennej pracy naszej profesjonalnej kadry.

Kameralne miejsce i dogodny dojazd

Przedszkole znajduje się przy ul. Rypińskiej 3 w Elblągu, na kameralnym osiedlu, a jednocześnie w miejscu zapewniającym dogodny dojazd. Chcemy również wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnych rodzin. Wiemy, że godziny pracy rodziców bywają różne, dlatego proponujemy opiekę aż do godziny 18:30. Dzięki temu rodzice mogą spokojniej organizować swój dzień, wiedząc, że ich dziecko pozostaje pod dobrą opieką.

Przyjdźcie i poznajcie „Bajkę” osobiście!

Zdjęcia i opisy mogą opowiedzieć wiele, ale atmosferę przedszkola najlepiej poczuć na miejscu. Dlatego zapraszamy na Dzień Otwarty 25 sierpnia, w godzinach 11:00–14:00. To także najlepszy moment, aby zapytać o zapisy, rekrutację, proces adaptacji, organizację dnia, wyżywienie, zajęcia i wszystko, co jest dla Państwa ważne przed rozpoczęciem przedszkolnej przygody dziecka.