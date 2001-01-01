 Edukacja i biznes w jednym.  Dlaczego warto organizować webinary dla swoich klientów?

Jeszcze kilka lat temu webinary kojarzone były głównie z eksperckimi szkoleniami online. Dziś za ich pośrednictwem do klientów dociera ponad 70 procent firm, zwiększając w ten sposób sprzedaż oferowanych przez siebie usług i produktów nawet o 20–30 procent. Co jest tajemnicą sukcesu spotkań w internecie? Odpowiednio dobrana platforma do webinarów online to jeden z kluczowych elementów. Sprawdź, jak wybrać narzędzie do komunikacji z klientami na całym świecie.

Czym jest webinar i dlaczego ciągle zyskuje na popularności?

Już samo określenie “webinar”, będące połączeniem angielskich słów “web” i “seminar”, przybliża nam jego naturę. To spotkanie online, podczas którego prowadzący prezentuje zgromadzonym przed ekranami słuchaczom informacje na konkretny temat. Może być formą szkolenia dla specjalistów, sposobem na prezentację konkretnego produktu, czy na przykład otwartą dyskusją między obecnymi na wydarzeniu uczestnikami.

Zaletą webinaru jest możliwość połączenia się z grupą słuchaczy z dowolnego miejsca na świecie, co zdecydowanie wpływa na jego popularność w przestrzeni nowoczesnego biznesu. To wygodny sposób na przekazywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniem zawodowym, a także promowanie oferowanych przez firmę produktów i usług przed szerokim gronem odbiorców. Co więcej, do jego prowadzenia nie potrzeba skomplikowanych narzędzi. Wystarczy dobrze dobrana platforma do webinarów online.

Same korzyści, czyli dlaczego warto organizować webinary?

Webinar od dłuższego czasu kojarzy się z łączeniem zainteresowanych internautów ze specjalistami danej dziedziny. Jeśli więc zależy ci na zbudowaniu wizerunku firmy jako eksperta, taka forma kontaktu

z klientami zdecydowanie zadziała na jej korzyść. Co więcej, spotkania online, choć z założenia realizowane na żywo, możesz w prosty sposób udostępnić zainteresowanym w formie nagrania. W ten sposób twoja wiedza dociera nie tylko do osób, które mają akurat wolny termin w kalendarzu, ale też do tych, które muszą czas na spotkanie wygospodarować.

Warto również wspomnieć, że webinary odbierane są jako postępowa forma komunikacji. Nic zatem dziwnego, że organizujący je przedsiębiorcy częściej niż pozostali mogą pochwalić się szerokim gronem wiernych klientów, którzy cenią sobie w kontaktach z usługodawcą nie tylko jego nowoczesne podejście, ale też poszanowanie dla ich własnego czasu.

Jak wybrać platformę do webinarów online?

O tym, czy twój webinar będzie biznesowym wydarzeniem roku, w dużej mierze decyduje narzędzie, które wykorzystasz do prowadzenia spotkania. Oto kilka elementów, na które powinieneś zwrócić uwagę, wybierając platformę do webinarów online:

- Intuicyjna obsługa pozwalająca skupić się na treści, a nie na obsłudze platformy.

- Stabilne połączenie gwarantujące wysoką jakość transmisji.

- Interaktywne funkcje, takie jak ankieta czy czat na żywo.

- Opcje nagrywania umożliwiające udostępnienie materiału kolejnym zainteresowanym.

- Integracja z innymi narzędziami, takimi jak CRM czy platformy e-learningowe.

- Bezpieczne szyfrowanie transmisji i kontrola dostępu do wydarzenia.