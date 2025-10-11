UWAGA!

Odpowie za atak nożem w centrum handlowym

 Elbląg, Odpowie za atak nożem w centrum handlowym
Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wietnamczykowi, któremu zarzucono kilkukrotne zranienie nożem kolegi podczas pracy w jednym z lokali gastronomicznych w Centrum Handlowym Ogrody.

Do awantury z użyciem noża doszło 28 maja 2025 roku, o czym informowaliśmy na portElu. Po kilku miesiącach Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła dochodzenie w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Cong Dai N., obywatelowi Wietnamu.

- Cong Dai N. zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że 28 maja 2025r w Elblągu poprzez kilkukrotne zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem w okolice prawego policzka i ucha oraz prawego barku, spowodował u niego uszkodzenia ciała w postaci rany ciętej barku prawego z uszkodzeniem mięśnia, rozleglej rany ciętej okolicy skroniowej i małżowiny usznej oraz niezbyt rozległej i dość płytkiej rany ciętej okolicy łopatkowej prawej, a uszkodzenia te naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyżej dni siedmiu, a nadto, w trakcie zdarzenia pokrzywdzony był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w postaci np. krwotoku ze zranionych dużych naczyń krwionośnych szyi, tj. przestępstwa zakwalifikowanego z art. 157 § 1 kk – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Podejrzanemu grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Mężczyzna ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim.

