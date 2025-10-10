Być razem i przekraczać bariery

15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu, obchodzące właśnie 54-lecie działalności, zorganizowało obchody święta 10 października "U aktorów". Zobacz zdjęcia.

- W ramach przebudowy odcinka tramwajowego od ul. 3 Maja do placu Grunwaldzkiego oraz na przystanku przy Dąbka firmy realizujące zadania zwróciły się najpierw do Polskiego Związku Niewidomych, by spytać, jak dostosować te przystanki, żeby były przyjazne osobom słabowidzącym, osobom niewidomym. Po części uczestniczyliśmy w projektowaniu tych przystanków - podkreślała dziś Janina Maksymowicz, prezes koła PZN w Elblągu.

Mówiła też o "spacerach badawczych" organizowanych przez miasto, podczas których identyfikowane są bariery architektoniczne, w co również angażowane są osoby z niepełnosprawnościami. To tylko wybrane przykłady realizowanych zadań. Innych sam elbląski PZN również wykonuje bardzo dużo. Warsztaty arteterapii, warsztaty muzyczne, wspólne gry w szachy, kręgielnia, basen, spotkania informacyjne dotyczące życia codziennego (np. z policjantami, którzy mówią o sposobach działań oszustów), wsparcie w podejmowaniu pracy i zaangażowaniu w działania koła, bliższe i dalsze wyjazdy, wyjścia na wydarzenia kulturalne. Niemal codziennie koło PZN w Elblągu organizuje jakieś zajęcia. Należy do niego 240 osób.

- Do związku należę od 1983 roku - mówi Elżbieta Monkiewicz-Szumska. Jest m. in. instruktorką pisma Brailla. - Uczestniczę we wszystkich organizowanych imprezach. Uważam, że trzeba się integrować, trzeba się spotykać, rozmawiać z ludźmi. To najważniejsze. Mam tutaj mnóstwo znajomych, przyjaznych ludzi - podkreśla. - Mam problem ze wzrokiem, chodzę z białą laską, ale w głowie mam jeszcze co nieco poukładane i lubię pomagać ludziom - przyznaje. - Właśnie w tym celu działa Polski Związek Niewidomych, żeby można było te różne bariery przekroczyć. Stąd bardzo dużo spotkań i rozmów na różne tematy, spotykamy się m .in. lekarzami czy z policją. Wyjeżdżamy na wycieczki, można zwiedzić całą Polskę, mamy fantastycznych przewodników. To jest cudowne. Co roku jeździmy też grupowo na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

Jak nasza rozmówczyni ocenia Elbląg pod kątem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących?

- Wreszcie się zmieniło, są to zmiany na lepsze. Mamy teraz dostęp do różnych instytucji - stwierdza. Sama korzysta m. in. z "ECUS taxi", nieodpłatnych przejazdów z asystą kierowcy realizowanych przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Pani Elżbieta zachęcając do integracji ma też dobry argument na poparcie tej zachęty. Swojego męża, pana Marka, poznała w Dziennym Domu Senior+. Para jest dwa lata o ślubie.

- Społecznikiem trzeba się urodzić - mówi Stanisław Brandt, honorowy prezes związku w Elblągu. - Mimo że mam 90 lat chcę dalej służyć, chcę być bliżej ludzi i wszystkim mówię, żeby nie zamykać się w czterech ścianach swojego domu. Takie jest moje motto od 45 lat.

Dziś uroczyście dziękowano mu za te cztery i pół dekady działalności w związku. Jak sam wspomina, jednym z istotnym elementów pracy w nim było zawsze otwarcie się na potrzeby osób młodych, które straciły wzrok, by m. in. umożliwić im kontynuację nauki.

Jak przypomina strona PZN, "celem związku jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących (...) oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych i słabowidzących".