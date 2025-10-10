Zmiana dowódcy w 4 Brygadzie WOT

Pułkownik Jarosław Kowalski pożegnał w piątek żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przekazując dowództwo swojemu dotychczasowemu zastępcy, płk. Łukaszowi Buczkowskiemu. Służbę będzie kontynuował, jako pierwszy zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczyste przekazanie dowodzenia odbyło się na placu apelowym kompleksu przy ul. Saperskiej w Olsztynie, w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. dr. Krzysztofa Stańczyka. – To jest najlepszy zastępca, którego mogłem sobie wymarzyć i którego sobie wybrałem, biorąc pod uwagę dorobek Pana Pułkownika – mówił w Olsztynie Dowódca WOT.

Pułkownik Jarosław Kowalski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Po ukończeniu studiów służył w 9 Pułku Radioelektronicznym, później w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Uczestniczył w misjach PKW Syria i PKW Afganistan. Od 2018 roku związany w Wojskami Obrony Terytorialnej. Był dowódcą batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, później szefem sztabu 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT, w latach 2021-2022 szefem Oddziału Ćwiczeń i Szkolenia Dowództw w Dowództwie WOT. W 2022 roku został dowódcą 4W-MBOT.

- To było dla mnie wielkie wyróżnienie, ale zarazem wielka odpowiedzialność i wyzwanie – mówi płk Jarosław Kowalski. – Przejmowałem brygadę, krótko po wybuchu konfliktu na Ukrainie, gdzie trzeba było zmienić podejście do służby, podejście do szkolenia, ale jednocześnie zachować dużo spokoju, w tym zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Do czasu wyłonienia nowego dowódcy 4W-MBOT, brygadą będzie dowodził dotychczasowy zastępca, płk Łukasz Buczkowski. To absolwent poznańskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Po ukończeniu studiów, w 2001 rozpoczął służbę w 1 Brygadzie Artylerii, a następnie w wojskowym 2. Ośrodku Szkolenia Kierowców. W latach 2011-2019 związany z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Od 2019 roku w 4W-MBOT, gdzie był dowódcą 45 Batalionu Lekkiej Piechoty w Olsztynie, a następnie – zastępcą dowódcy brygady.

Brygada, którą będzie dowodził jest największą w kraju brygadą OT, służy w niej ponad 3,5 tys. żołnierzy.