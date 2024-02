 Elbląski Gyros świętuje urodziny promocją

Mija dokładnie rok, od kiedy przy al. Grunwaldzkiej pojawił się Elbląski Gyros. Z tej okazji we wtorek, 27 lutego, na serwowane tam dania obowiązywać będzie 50-procentowa zniżka. Smacznego! Zobacz zdjęcia.

- To był intensywny rok prac i udoskonalania tego, co od początku chcemy oferować, czyli pysznego gyrosa i innych naszych dań – podkreśla załoga Elbląskiego Gyrosa. - Dzięki naszym staraniom mamy już wielu stałych bywalców, których nawet nie musimy pytać, co konkretnie chcą zamówić, bo mają już swoje ulubione smaki – słyszymy w lokalu.

A jest w czym wybierać, chociaż w przypadku każdego zamówionego posiłku możemy liczyć na świetnie doprawione, rzemieślnicze mięso (kurczak, wieprzowina lub mieszane), świeże warzywa i samodzielnie przygotowane sosy do wyboru. Gyros w bułce, na talerzu albo box? Są. Popularne tortille, albo jak kto woli dania "na cienkim"? Są. Do tego dodajmy jeszcze kapsalona, nuggetsy, frytki, od podstaw przygotowane sałatki grecką lub z kurczakiem, albo takie klasyki, jak hamburger, cheesburger czy kilka rodzajów 50-centymetrowych chrupiących zapiekanek, z własnoręcznie przygotowanym farszem. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet ci, którzy z codziennej diety wykluczają mięso, w bo w menu mamy choćby kebab jarski czy zapiekankę z pieczarkami.

Pyszne jedzenie trzeba czymś popić, zaznaczmy więc, że w Elbląskim Gyrosie obok bezalkoholowych napojów zamówimy też piwko, którym w ciepłe miesiące można uraczyć się w ogródku przy lokalu. Jednak póki co zostańmy przy lutym, bo...

- ... 27 lutego to dla nas ważny dzień, tę pierwszą rocznicę chcemy wraz z mieszkańcami świętować specjalną promocją – słyszymy w Elbląskim Gyrosie. - Dlatego tego dnia posiłki będzie można u nas zamawiać z 50-procentową zniżką.

Jedni zahaczają o Elbląski Gyros idąc po podróży z pobliskiego dworca, inni po zajęciach na uczelni, ale właściwie każdy powód jest dobry, żeby wybrać się na Grunwaldzką i dobrze zjeść. A także odwiedzić Elbląski Gyros na Facebooku czy zamówić w dostawie w serwisie NaWynos ze stałym rabatem.

Elbląski Gyros

Elbląg, Grunwaldzka 85A

780 019 113

pon-czw 10-20

pt-sob 10-21

niedziela 10-20

-- artykuł sponsorowany --