Elbląskie WOPR szkoli przyszłych ratowników wodnych

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe po raz kolejny organizuje kurs na ratownika wodnego, skierowany do osób pełnoletnich, które chcą zdobyć kwalifikacje, rozwijać swoje umiejętności oraz rozpocząć działalność w ratownictwie wodnym.

Kurs to nie tylko nauka podstawowych technik ratowniczych, ale przede wszystkim intensywne przygotowanie do odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, podejmowania osób tonących oraz bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych.

Podczas zajęć kursanci uczą się m.in. prawidłowego podejmowania osoby poszkodowanej z wody, korzystania ze sprzętu ratowniczego, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Duży nacisk kładziony jest również na współpracę zespołową, ocenę sytuacji i podejmowanie właściwych decyzji pod presją czasu.

Ratownik wodny to nie tylko zawód, ale przede wszystkim odpowiedzialność, gotowość do działania i chęć niesienia pomocy. Dlatego szkolenie prowadzone przez Elbląskie WOPR łączy wiedzę teoretyczną z dużą liczbą zajęć praktycznych, pozwalających uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań ratowniczych.

– Ratownictwo wodne wymaga nie tylko dobrej kondycji i umiejętności pływackich. To także opanowanie, odpowiedzialność, współpraca i umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Chcemy, aby nasi kursanci byli jak najlepiej przygotowani do przyszłej służby i realnego niesienia pomocy – podkreśla Elbląskie WOPR.

Udział w kursie może być pierwszym krokiem do rozpoczęcia przygody z ratownictwem wodnym, a dla wielu osób także początkiem wieloletniej działalności w strukturach WOPR.

Jeśli chcesz pomagać, działać i zdobyć nowe, praktyczne umiejętności – dołącz do nas!

Zapraszamy wszystkich chętnych na egzamin weryfikujący umiejętności pływackie

5 września o godz.11 lub 12 wrzesnia o godz. 15 na krytą plywalnię MOSIR ul. Robotniczej 68.

Koszt egzaminu 30 zł

Koszt kursu 2 tys. zł + egzamin końcowy

Zapisy pod numerem telefonu 793 031 109