Encanto - Rodzinne osiedle domów

Encanto to słowo w języku hiszpańskim oznaczające czar i magię, może odnosić się również do miejsca, które jest wyjątkowe i urzekające. W naszym przypadku Encanto to miejsce, w którym powstaje osiedle domów jednorodzinnych, pełne uroku, kolorów, zieleni, ale przede wszystkim rodzinnej atmosfery.

Osiedle domów Encanto powstaje na przedmieściach Elbląga, na skrzyżowaniu ulic Agatowej i Kryształowej w Gronowie Górnym i jest usytuowane na niewielkim wzgórzu, z którego roztacza się widok na jezioro Drużno. Już za kilka dni podczas dnia otwartego, który odbędzie się w piątek, 11.09.2026 roku między godziną 13:00 a 17:00, będziecie mogli Państwo zobaczyć na żywo nasze domy, gdyż już powstały pierwsze dwa z ponad czterdziestu domów realizowanych w ramach tej inwestycji.

Encanto to będzie prawdopodobnie największe osiedle domów w Elblągu, składające się z 46 domów w zabudowie bliźniaczej. Projekt oraz funkcja budynków jest zbliżoną wersją domów z inwestycji „Osiedle Muminków” przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu, które z sukcesem zrealizował jeden ze wspólników spółki. Funkcjonalne rozwiązania zastosowane w realizowanych domach gwarantują maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Każdy z budynków będzie miał powierzchnię 102,28 m2. Domy adresowane będą przede wszystkim dla rodzin 2 + 2, jednak ze względu na przemyślany projekt, bez problemu zamieszka tu mniejsza oraz większa rodzina lub para.

Przy rosnących cenach gazu oraz energii elektrycznej domy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć koszty jego utrzymania. Zamiast gazu zastosowano wydajne oraz energooszczędne pompy ciepła. Wszystkie dachy będą miały wystawę południową, a więc będzie to idealna powierzchnia na zastosowanie paneli fotowoltaicznych, do czego instalacja zostanie przygotowana. Woda opadowa z dachów będzie odprowadzana do podziemnych zbiorników usytuowanych na terenie każdej z działek – przy rosnących kosztach odprowadzania wody opadowej pozwoli to na duże oszczędności. Takie rozwiązania umożliwią prawie bez kosztowe utrzymanie swoich nieruchomości. To będą naprawdę przemyślane domy.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech osiedla będą piękne i świetnie nasłonecznione działki. Minimalna powierzchnia działki będzie wynosiła 502 m2 a największa nawet 943 m2. Taka przestrzeń pozwoli na dowolne jej zagospodarowanie – plac zabaw dla dzieci, basen, ogródek warzywny czy dodatkowe miejsce postojowe. Ważną informacją jest też to, że każdy dom będzie posiadał odrębną księgę wieczystą.

Sprzedażą inwestycji zajmuje się Freedom Nieruchomości Elbląg – doświadczona w obsłudze inwestycji deweloperskich agencja nieruchomości.

Po więcej informacji o rodzinnym osiedlu Encanto zapraszamy Państwa na stronę internetową www.osiedleencanto.pl. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku, gdzie regularnie zamieszczamy wszystkie nowości związane z przebiegiem inwestycji oraz relację zdjęciową z postępu budowy.