eSIM Tunezja: jak mieć internet w telefonie na wakacjach

Tunezja nie należy do Unii Europejskiej, więc polski abonament nie działa tam na zasadach „roam like at home”. Internet w Tunezji można mieć na trzy sposoby: przez roaming polskiego operatora, przez lokalną kartę kupioną po przylocie albo przez eSIM z pakietem danych. Każda z tych opcji ma inne koszty i inne ograniczenia, a różnice widać szczególnie przy tygodniowym pobycie w hotelu w Hammamecie, Susie czy na Dżerbie.

Trzecia opcja jest najmniej kłopotliwa organizacyjnie. Pakiet eSIM Tunezja instaluje się jeszcze w Polsce, a po wylądowaniu wystarczy włączyć dla niego transmisję danych. Nie trzeba szukać punktu sprzedaży na lotnisku ani wymieniać karty w telefonie.

Tunezja roaming: co z polskim abonamentem

Roaming w Tunezji rozlicza się według cenników dla krajów spoza UE, zwykle za każdy megabajt albo w osobnych pakietach wyjazdowych. Stawki różnią się między operatorami i taryfami, dlatego przed wylotem warto sprawdzić cennik w aplikacji swojej sieci. Zabezpieczeniem jest limit wynikający z przepisów unijnych: operator z UE domyślnie blokuje transmisję danych za granicą po przekroczeniu 50 euro netto, chyba że klient sam zmienił ten próg. Chroni to przed wysokim rachunkiem, ale przy intensywnym korzystaniu z internetu limit można wyczerpać już pierwszego dnia.

Część osób wyłącza roaming całkowicie i korzysta tylko z hotelowej sieci. Nawet telefon bez karty SIM obsłuży WhatsAppa, mapy pobrane offline i połączenia VoIP, o ile ma dostęp do Wi-Fi. W Tunezji problemem bywa jednak samo Wi-Fi: w wielu hotelach działa dobrze tylko w lobby i przy recepcji, a poza hotelem zostają kawiarnie i restauracje.

Karta SIM Tunezja: lokalny operator na miejscu

W Tunezji działają trzej operatorzy komórkowi: Ooredoo, Orange Tunisie i Tunisie Telecom. Karta SIM w Tunezji jest dostępna w punktach na lotniskach i w salonach w miastach, a przy zakupie trzeba okazać paszport. Pakiety danych u lokalnych operatorów są tanie, co jest główną zaletą tej opcji. Doładowania kupuje się później w kioskach i salonach, płacąc w dinarach.

Wady wychodzą w praktyce. Punkty na lotnisku po przylocie kilku samolotów czarterowych naraz mają kolejki, a salon w kurorcie może być czynny krócej, niż się spodziewasz. Telefon musi być bez simlocka. Jeśli ma tylko jedno gniazdo na kartę, polski numer przestaje działać na czas wyjazdu, więc nie odbierzesz SMS-a z kodem z banku.

eSIM do Tunezji: jak to działa w praktyce

Najpierw trzeba sprawdzić, czy telefon obsługuje eSIM. Najszybciej zrobić to kodem *#06#: jeśli obok numeru IMEI pojawi się numer EID, chip eSIM jest na miejscu. iPhone'y od XS i XR oraz większość nowszych Samsungów i Pixeli go mają.

Pakiet najlepiej zainstalować dzień lub dwa przed wylotem, przez domowe Wi-Fi. Po przylocie włączasz transmisję danych i roaming dla linii eSIM, a dla polskiej karty wyłączasz transmisję danych. Polska karta zostaje wtedy aktywna do rozmów i SMS-ów, ale nie pobiera płatnego internetu w roamingu.

Jeśli po wylądowaniu eSIM nie łączy się z siecią, zwykle winny jest wyłączony roaming danych dla tej linii albo telefon, który nadal używa polskiej karty do internetu. Wystarczy w ustawieniach sieci komórkowej wskazać eSIM jako linię do transmisji danych i odczekać kilka minut na rejestrację w tunezyjskiej sieci. Pomaga też ręczny wybór operatora, gdy telefon uparcie łączy się z siecią, z którą dostawca eSIM nie ma umowy.

Oferty opisywane jako karta eSIM Tunezja to zwykle pakiety samych danych, bez tunezyjskiego numeru telefonu. Do rozmów z bliskimi wystarczą komunikatory, ale jeśli potrzebujesz lokalnego numeru, na przykład do rezerwacji u miejscowego przewoźnika, eSIM go nie zastąpi.

Jaka karta eSIM do Tunezji: na co patrzeć przy wyborze

Oferty różnią się kilkoma parametrami, które warto porównać przed zakupem:

Okres ważności. Pakiet na 7 dni przy dziesięciodniowym pobycie oznacza dokupowanie danych w trakcie wyjazdu.

Objętość danych. Komunikatory i mapy zużywają niewiele, ale wideo w mediach społecznościowych i rozmowy wideo potrafią pochłonąć kilka gigabajtów tygodniowo.

Hotspot. Jeśli chcesz udostępniać internet innym osobom, sprawdź, czy dostawca na to pozwala.

Sieć partnerska. Na wybrzeżu i w dużych miastach zasięg jest zwykle dobry, na Saharze i w górach słabszy, niezależnie od dostawcy.

Pakiety dla Tunezji ma w ofercie m.in. Yesim, który obsługuje ponad 200 krajów. Oprócz pakietów na określoną liczbę dni jest tam opcja Pay & Fly, w której płacisz za faktycznie zużyte dane, a niewykorzystane saldo nie wygasa i można je wykorzystać na kolejnym wyjeździe. Nowi użytkownicy mogą przy pierwszym zakupie wpisać kod YESIMPL10, który daje 10% zniżki.

Ta sama logika dotyczy każdego kraju spoza UE. Internet w telefonie za granicą najłatwiej zaplanować w domu: sprawdzić EID, porównać cennik roamingu z ceną pakietu i zainstalować eSIM przed wyjazdem na lotnisko.