Fotografia ślubna – popularne usługi, które warto wybrać!

Fotografia ślubna to dziedzina fotografii okolicznościowej, która obejmuje głównie zdjęcia realizowane w dniu ślubu i wesela. Oprócz reportażu ślubnego, w jej skład wchodzić mogą także inne, mniej lub bardziej znane i popularne usługi, w tym sesja plenerowa, sesja z przygotowań do ślubu oraz sesja narzeczeńska. Para młoda może również zlecić fotografowi wykonanie pamiątkowych zdjęć z podróży poślubnej i w ten sposób uzyskać kompletną, fotograficzną pamiątkę z jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Fotografia ślubna i jej najczęściej wybierane usługi

Fotografia ślubna jest realizowana przez profesjonalistę określanego mianem fotografa ślubnego. Jego zadaniem jest uwiecznienie na pamiątkowych zdjęciach nie tylko samych wydarzeń towarzyszących zamążpójściu pary, ale także wszystkich towarzyszących im emocji. Fotografowie ślubni w tym celu oferują szereg godnych zainteresowania usług, które warto poznać zanim zdecydujemy się na współpracę z konkretnym wykonawcą.

Fotografia ślubna w wersji podstawowej obejmuje zazwyczaj dwie z nich - reportaż ślubny i sesję plenerową, które są także najważniejszymi usługami, bez których album ślubny praktycznie nie istnieje. W ramach reportażu ślubnego wykonywane są zdjęcia dokumentujące przebieg ceremonii zaślubin oraz zabawy weselnej. Kadry obejmują zarówno samą parę i jej najbliższych, jak i wszystkich pozostałych gości towarzyszących im w tym podniosłym wydarzeniu. Zdjęcia z reportażu ślubnego zazwyczaj mają naturalny charakter, są niepozowane oraz pozwalają na przywołanie wspomnień z tego ważnego dnia.

Sesja plenerowa odbywa się natomiast w tym samym dniu, co ślub i wesele lub w innym, dogodnym dla pary terminie. Zdjęcia są realizowane w wybranym przez parę otoczeniu, najczęściej na świeżym powietrzu i stanowią doskonałą pamiątkę do umieszczenia w ślubnym albumie, oprawienia w ramki lub podarowania najbliższym osobom. Fotografie realizowane w plenerze są pozowane, posiadają ustalony z góry styl oraz prezentują się niezwykle estetycznie stanowiąc swoistą przeciwwagę do bardziej naturalnego reportażu ślubnego.

Fotografia ślubna i dodatkowe, warte zainteresowania usługi

Na samym reportażu ślubnym i plenerze fotografia ślubna jeszcze się nie kończy. Oprócz tych dwóch najpopularniejszych usług, profesjonalni fotografowie oferują bowiem także sesję z przygotowań do ślubu oraz sesję narzeczeńską. Wielu z nich jest także gotowych wybrać się z młodą parą w podróż poślubną i uwiecznić na papierze najważniejsze momenty towarzyszące pierwszej małżeńskiej wyprawie.

Sesja z przygotowań do ślubu obejmuje chwile bezpośrednio poprzedzające wyjazd pary do miejsca zaślubin. Uczestniczą w niej jedynie najbliższe osoby, co pozwala na uzyskanie wzruszających, pełnych emocji zdjęć w kameralnej, pełnej intymności atmosferze. Sesja narzeczeńska jest natomiast realizowana na zbliżonych zasadach, co plener ślubny, z tym wyjątkiem, że para bierze w niej udział jeszcze jako narzeczeni, w wybranych przez siebie strojach, a obrączki zastępuje pierścionek zaręczynowy wyeksponowany na dłoni przyszłej panny młodej.

