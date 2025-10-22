 Gdzie kupić ubezpieczenie graniczne na Ukrainę i które wybrać

Planując podróż do Ukrainy, cudzoziemcy stają przed szeregiem kwestii organizacyjnych — od wyboru trasy po przygotowanie niezbędnych dokumentów. Jednym z kluczowych wymogów jest posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, bez której nie można przekroczyć granicy. Często nazywa się ją „ubezpieczeniem granicznym”, chociaż w rzeczywistości taki termin nie istnieje w ukraińskim prawodawstwie.

Co oznacza „ubezpieczenie graniczne” na Ukrainę?

Określenie „ubezpieczenie graniczne” jest często używane przez cudzoziemców planujących wizytę w Ukrainie. W praktyce jednak nie istnieje osobny rodzaj takiej polisy. Chodzi po prostu o zwykłe ubezpieczenie medyczne na wjazd do Ukrainy, które pokrywa koszty leczenia, pomocy medycznej, hospitalizacji oraz repatriacji. Może to być również ubezpieczenie samochodu, jeśli podróż odbywa się własnym pojazdem.

Aby wjechać do Ukrainy, cudzoziemcy muszą posiadać ważne ubezpieczenie na Ukrainę, które obowiązuje na terytorium kraju. Warto, aby polisa obejmowała również ryzyka wojenne. Uzyskanie takiego ubezpieczenia w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych może być trudne, ponieważ stan wojenny często wykluczany jest z zakresu ochrony. Dlatego znacznie rozsądniej jest wykupić ubezpieczenie na Ukrainę za pośrednictwem ukraińskich firm lub platform online współpracujących ze sprawdzonymi ubezpieczycielami.

Jedną z takich platform jest Visit Ukraine, która umożliwia zakup ubezpieczenia na Ukrainę online dla obywateli różnych krajów — zarówno na krótkie wizyty, jak i na dłuższy pobyt.

Jakie rodzaje ubezpieczeń są potrzebne do wjazdu?

W zależności od celu i długości wizyty cudzoziemiec może potrzebować kilku rodzajów ubezpieczeń:

Ubezpieczenie medyczne — obowiązkowy dokument wymagany przy wjeździe bezwizowym lub przy ubieganiu się o wizę. Potwierdza ono pokrycie kosztów medycznych na czas pobytu w Ukrainie. Warto, aby obejmowało ryzyka wojenne.

Ubezpieczenie dla uzyskania zezwolenia na pobyt (PNP) — w przypadku planowanego dłuższego pobytu lub pracy w Ukrainie wymagana jest roczna polisa obejmująca cały okres przebywania w kraju.

Ubezpieczenie samochodu — dla osób wjeżdżających własnym autem obowiązkowa jest Zielona Karta (Green Card). Można ją kupić u swojego agenta ubezpieczeniowego; polisa ta jest uznawana w ponad 40 krajach uczestniczących w systemie Green Card. Dodatkowo można wykupić Ubezpieczenie mini kadłuba (Mini Hull Insurance) – ukraińską polisę dla samochodów na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Taka polisa obejmuje ryzyka związane z poruszaniem się po terytorium Ukrainy — w zależności od pakietu może to być pokrycie szkód w razie wypadku, klęsk żywiołowych, usługi lawety, a nawet ryzyka wojenne.

Dlaczego warto, aby polisa obejmowała ryzyka wojenne?

Ze względu na trwający stan wojenny, polisa, która nie obejmuje ryzyk wojennych, może okazać się nieważna w przypadku sytuacji nadzwyczajnej. Wiele zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe z działań wojennych lub powiązanych z nimi zdarzeń.

Dlatego większość cudzoziemców decyduje się na zakup ubezpieczenia bezpośrednio w ukraińskich firmach lub poprzez lokalne platformy, co gwarantuje, że polisa spełnia aktualne wymogi prawne i obowiązuje na całym terytorium kraju.

Jak wygodnie kupić ubezpieczenie?

Najwygodniejszym rozwiązaniem dla podróżnych jest zakup polisy online. Pozwala to:

wybrać dogodny okres i kwotę ubezpieczenia;

zapłacić za polisę w kilka kliknięć;

otrzymać elektroniczną wersję dokumentu, akceptowaną na granicy lub w konsulacie;

uniknąć biurokracji i kolejek w biurach ubezpieczeniowych.

Dla cudzoziemców, którzy nie znają ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego, praktycznym rozwiązaniem są agregatory ofert, które zbierają propozycje kilku ubezpieczycieli w jednym miejscu. Jednym z nich jest Visit Ukraine, gdzie można porównać dostępne opcje i wybrać polisę dopasowaną do celu podróży — czy to krótki wyjazd, praca, studia czy dłuższy pobyt.