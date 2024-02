 Gdzie najbardziej opłaca się kupować stal nierdzewną i jak to wygląda w Polsce?

Minęło już ponad 112 lat. To w 1912 roku została wynaleziona stal nierdzewna. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat ten materiał niesamowicie zyskał na popularności. Z początku był wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle zbrojeniowym. Obecnie mamy go wszędzie. Wystarczy, że wysuniesz szufladę ze sztućcami i od razu zobaczysz mnóstwo przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej. Ten materiał znalazł zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki. W tym artykule dowiesz się, dlaczego stal nierdzewna jest taka popularna, jakie ma zastosowania oraz jak wygodnie kupić stal nierdzewną. Poznasz sposób, dzięki któremu szybko i wygodnie kupisz potrzebne elementy ze stali nierdzewnej. Zapraszamy!

Jakie zastosowania ma stal nierdzewna?

Świetne właściwości stali sprawiają, że znajdziemy ją w każdej branży. Niezależnie, o czym pomyślisz, najprawdopodobniej gdzieś w tej gałęzi gospodarki znajdziesz stal nierdzewną. Zacznijmy od wykończenia wnętrz. Być może masz coś ze stali nierdzewnej w dosłownie każdym pomieszczeniu. Uchwyt na papier toaletowy, czy wieszaki na ręcznik w łazience. Zlewozmywak, garnek, czy brytfanna w kuchni. Duży wieszak na kurtki w przedpokoju. Barierki bądź inne elementy w obszarze schodów. Nogi stołowe w jadalni. I wiele więcej. To wszystko wykonywane jest ze stali nierdzewnej.

Opuśćmy teraz mieszkanie i przenieśmy się do samochodu. Tam również znajdziemy kilka elementów wykonanych z nierdzewki. W branży motoryzacyjnej wykorzystuje się stal nierdzewną przy produkcji układów wydechowych oraz katalizatorów. Odporność na wysokie temperatury sprawia, że jest to idealny materiał do wytwarzania takich elementów.

Kolejny przykład to przemysł chemiczny. Tutaj przydaje się wysoka odporność stali nierdzewnej na działanie wielu niebezpiecznych substancji. Nierdzewka zapewnia odporność przed siarką, cyjankiem, amoniakiem oraz kwasami. Jak widzisz, stal nierdzewna jest wszechobecna. Ponadto wciąż zyskuje na popularności. To wszystko za sprawą wspaniałych właściwości każdego z 4 głównych rodzajów nierdzewki.

Ile gatunków stali nierdzewnej mamy na rynku?

Poszczególne gatunki stali nierdzewnej różnią się składem chemicznym i co za tym idzie właściwościami użytkowymi. Wyróżniamy kilka głównych rodzajów:

stal austenityczna, która jest stosowana w branży chemicznej, spożywczej oraz przy produkcji armatury łazienkowej, świetnie sprawdza się przy wysokich temperaturach,

stal ferrytyczna, która ze względu na swoje specyficzne cechy świetnie sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym oraz przy wytwarzaniu różnych elementów wyposażenia kuchni,

stal martenzytyczna, z której produkuje się różnego rodzaju pompy i wały,

stal duplex (austenityczno-ferrytyczna), czyli najmocniejszy zawodnik z całej czwórki, taka stal nierdzewna jest wykorzystywana przy produkcji wodociągów i gazociągów.

Jak wygodnie kupić stal nierdzewną? Mało znany sposób, który ułatwia zakup

Jeśli kupujesz rury nierdzewne bądź inne elementy z nierdzewki, a nie znasz tego sposobu, to masz niemały problem. Na początku czeka Cię dobór poszczególnych rzeczy i rozszyfrowywanie parametrów technicznych wszystkich elementów. A następnie będziesz musiał jakoś przetransportować zakupiony towar ze sklepu. Przy sporym zamówieniu będzie to bardzo problematyczne i zajmie Ci mnóstwo czasu. Możesz tego wszystkiego uniknąć. Wystarczy, że skorzystasz z oferty sklepu Stainlesseurope.pl. To sklep oferujący szeroki asortyment produktów ze stali nierdzewnej, który zapewnia fachowe doradztwo i transport zamówienia prosto pod Twój dom. Dzięki temu szybko i wygodnie kupisz wszystkie elementy ze stali nierdzewnej, które spełnią wszystkie Twoje oczekiwania. Kliknij link powyżej i sprawdź sam!

