 Gres 2 cm i 3 cm - podobne parametry, różne zastosowania

Na placu budowy panuje jedna zasada: jakość mierzy się w milimetrach. Płyty gresowe są często pierwszym wyborem ze względu na legendarną już trwałość oraz nieprzemijającą estetykę – parametry techniczne nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Na podstawie samej specyfikacji ciężko ocenić, które rozwiązanie wybrać: gruby gres 3 cm na podjazd, czy nieco cieńsze płytki tarasowe 2 cm. W tym artykule wyjdziemy poza standardowy opis produktu – sprawdź, jak 1 cm zmienia możliwości zastosowania.

Jakość – wspólny mianownik dla gresu 3 cm i 2 cm

Produkcja gresu zewnętrznego wymaga precyzji, a te dyktują rygorystyczne normy międzynarodowe. Ale niezależnie od tego, czy wybierzesz gres 2 cm czy jego grubszą wersję, fundament jakości pozostaje ten sam. Można wyodrębnić 3 filary.

I filar: Parametry techniczne:

Płyty są szkliwione i wypalane w ekstremalnych temperaturach na poziomie ok. 1200°C. Na tym etapie zyskują wyjątkową odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne.

Nasiąkliwość poniżej <0,5% chroni zarówno przed mroźną temperaturą, jak i niszczącym działaniem zamarzającej wody.

chroni zarówno przed mroźną temperaturą, jak i niszczącym działaniem zamarzającej wody. Niska porowatość eliminuje ryzyko pojawienia się pleśni i mchów na powierzchni gresu 3 cm na podjeździe, jak i 2 cm na tarasie.

II filar: Bezpieczeństwo i czystość:

Długotrwałą odporność na zużycie gwarantuje wysoka klasa ścieralności PEI 4 .

. Klasa antypoślizgowości (R11) zapewnia wygodę użytkowania w różnych warunkach.

zapewnia wygodę użytkowania w różnych warunkach. Płyty są wysoce plamoodporne i niepodatne na działanie silnych środków chemicznych.

III filar: Precyzja wykończenia:

Dzięki rektyfikacji krawędzie płyt są idealnie równe.

krawędzie płyt są idealnie równe. Różnice wymiarowe wynoszą do 0,3 mm, więc fuga jest minimalna. Tę precyzję zdecydowanie widać po zamontowaniu gresu 2 cm na tarasie.

Specyfikacja kompleksowo informuje o jakości produktu, ale czy wprost wskazuje możliwości użytkowe? Na dokładne objaśnienie zastosowania płytek gresowych przyjdzie jeszcze czas.

Gres 2 cm i 3 cm – ich spójny design zaciera granice

Jeśli parametry techniczne stanowią fundament trwałości, to design odpowiada za efekt wizualny. Płyty gresowe idealnie wpisują się w nowoczesne trendy, więc projektanci mają wolną rękę. Dlaczego?

Dostępne kolory i wzory idealnie odwzorowują współczesne potrzeby – mamy nawiązanie do przyrody, naturalność, wygodę użytkowania.

Poza kolekcjami inspirowanymi betonem, kamieniem i drewnem, są też serie patchworkowe, które oryginalnie ożywiają przestrzeń.

A gdzie aspekt spójności? Otóż gres 3 cm STAR 3.0 i płyty 2 cm STAR 2.0 „mówią” tym samym językiem designu. Cała posesja może być zaprojektowana zgodnie z duchem wybranego stylu architektonicznego, bez obaw, że coś nie będzie do siebie pasować.

Gres 3 cm na podjazd STAR 3.0

Montaż gresu 2 cm na tarasie i 3 cm na podjeździe? Nie tylko!

Skoro parametry techniczne oraz estetyka są wspólne, to pozostaje już tylko dobór płyt do miejsca ich użytkowania. I właśnie na tym etapie okazuje się, że 1 cm robi różnicę.

Gres 2 cm STAR 2.0 wytrzymuje do 1125 kg i jest przystosowany do ruchu pieszego. Wysokiej jakości parametry nie wykluczają jednak intensywnego użytkowania – świadczy o tym między innymi szkliwiona powierzchnia, odporność na ścieranie oraz antypoślizgowość. Płytki są wykorzystywane nie tylko na patio, ale również w ogrodzie w formie ścieżki albo wokół basenu. Określenie gres 2 cm na taras może być dla niektórych mylące, bo możliwości zastosowania są znacznie szersze.

Jeśli aranżowana przestrzeń stawia cięższe warunki (i to dosłownie), to grubość 30 mm jest absolutnym wymogiem. Gres 3 cm na podjazd wytrzymuje nacisk do 3500 kg, więc może nie tylko prowadzić Cię do domu, ale i czekać na Twoje auto w garażu. Wyśrubowane parametry serii STAR 3.0 sprawiają, że płytki są również montowane na parkingach, w warsztatach samochodowych, a nawet przestrzeniach przemysłowych. Podobnie jak przy gresie 2 cm, zwyczajowa nazwa „na podjazd” jedynie nakreśla sposób zastosowania.

Nasza rada: dokonuj wyborów podyktowanych funkcją, a zyskasz spójną wizualnie posesję na lata.