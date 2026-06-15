 Historia pisana uśmiechem - 40 lat troski o zdrowy uśmiech. Dental Clinic Ewa Radziejewska 1986 - 2026

To wyjątkowy moment dla całego zespołu Dental Clinic Ewa Radziejewska. Jubileusz 40-lecia działalności jest okazją do refleksji, podsumowań oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim osobom, które przez lata współtworzyły historię kliniki. Zobacz zdjęcia.

Od czterech dekad naszym priorytetem jest troska o zdrowie, komfort i piękny uśmiech pacjentów. Największą satysfakcję daje nam fakt, że zaufało nam już kilka pokoleń. Wielu pacjentów, którzy odwiedzali nas przed laty, dziś przyprowadza do kliniki swoje dzieci i wnuki. To dla nas ogromny zaszczyt i dowód zaufania, za który serdecznie dziękujemy.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich naszych pacjentów. Dziękuję za zaufanie, życzliwość oraz możliwość towarzyszenia Państwu w drodze do zdrowego i pięknego uśmiechu. To właśnie Państwa zadowolenie, rekomendacje i wieloletnia lojalność są największą motywacją do dalszego rozwoju. Jubileusz jest również okazją do podziękowania całemu zespołowi Dental Clinic. Sukces kliniki to efekt zaangażowania wielu osób – lekarzy stomatologów, higienistek, asystentek stomatologicznych oraz pracowników rejestracji.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich osób i firm współpracujących z moją kliniką na przestrzeni minionych 40 lat. Szczególne podziękowania kieruję do techników dentystycznych, którzy swoją fachową wiedzą, precyzją i zaangażowaniem współtworzą efekty leczenia oraz przyczyniają się do przywracania pacjentom komfortu, funkcji i estetyki uśmiechu.

Dziękuję partnerom biznesowym - dostawcom nowoczesnych technologii, implantów i materiałów medycznych, konsultantom oraz specjalistom różnych dziedzin medycyny za wspólne budowanie jakości, która pozwala nam skutecznie odpowiadać na potrzeby pacjentów.

Przez lata stomatologia zmieniała się niezwykle dynamicznie. Rozwój nowoczesnej diagnostyki, technologii cyfrowych oraz innowacyjnych metod leczenia pozwala dziś osiągać efekty, które jeszcze kilka dekad temu wydawały się niemożliwe. Dental Clinic Ewa Radziejewska nieustannie podąża za tymi zmianami, inwestując w nowoczesny sprzęt i rozwój kompetencji całego zespołu.

Obecnie oferujemy kompleksową opiekę stomatologiczną obejmującą profilaktykę i higienizację, stomatologię zachowawczą dzieci i dorosłych, leczenie endodontyczne w mikroskopie, protetykę, implantologię, implantoprotetykę, chirurgię stomatologiczną oraz stomatologię estetyczną, bonding. Tworząc zespół specjalistów w każdej dziedzinie stomatologi możemy zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – od dobrej diagnostyki, poprzez wykonanie planu leczenia do osiągnięcia końcowego sukcesu.

Z dumą patrzymy na minione 40 lat i z optymizmem spoglądamy w przyszłość. Dobry uśmiech nigdy nie wychodzi z mody, mamy nadzieję spotykać się z Państwem jeszcze przez wiele kolejnych lat – najlepiej wyłącznie na wizytach kontrolnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco prezentujemy efekty leczenia, nowoczesne rozwiązania stomatologiczne oraz informacje o życiu kliniki. Dziękujemy, że jesteście Państwo częścią naszej historii.

Ewa Radziejewska oraz zespół Dental Clinic

Dental Clinic Ewa Radziejewska

Grobla Św. Jerzego 15, Elbląg

poniedziałek – piątek 8:30-19:30

Rejestracja

+48 600 421 646