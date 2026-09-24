Ile białka potrzebuje pies, który przebiega z tobą 10 km tygodniowo?

Od wiosny biegasz trzy razy w tygodniu, a pies dzielnie dotrzymuje ci kroku na każdej trasie. W sklepie zoologicznym widzisz karmy „dla psów aktywnych” z wyższą zawartością białka i zastanawiasz się, czy nie czas na zmianę. Przy 10 km tygodniowo pies zazwyczaj nie potrzebuje specjalistycznej karmy sportowej — wystarczy dobrze zbilansowana karma dla dorosłego psa, której ilość dopasujesz do jego kondycji.

Ile białka potrzebuje dorosły pies

Europejskie wytyczne żywienia FEDIAF podają dla dorosłego psa minimum ok. 45 g białka na każde 1000 kcal w diecie, co odpowiada mniej więcej 18% suchej masy karmy. Dla psa ważącego 20 kg to w praktyce około 45–55 g białka dziennie. Większość dobrych karm dla dorosłych psów zawiera 22–28% białka, więc z zapasem pokrywa to zapotrzebowanie.

Liczy się też jakość białka, czyli jego strawność i profil aminokwasów. Mięso, ryby i jaja dostarczają białka lepiej przyswajalnego niż zboża czy białka roślinne.

Ile energii spala pies podczas biegania

Pies zużywa podczas biegu ok. 1 kcal na każdy kilogram masy ciała i przebiegnięty kilometr. Dla psa ważącego 20 kg 10 km tygodniowo to ok. 200 kcal więcej w skali tygodnia, czyli 30 kcal dziennie. To mniej więcej jeden przysmak.

Dla porównania psy zaprzęgowe czy myśliwskie pokonujące kilkadziesiąt kilometrów dziennie mogą potrzebować dwa razy więcej energii niż psy domowe. Twój pies biega rekreacyjnie, więc jego dieta nie wymaga rewolucji.

Kiedy białka warto dodać

Zapotrzebowanie na białko rośnie razem z intensywnością i czasem wysiłku, bo mięśnie potrzebują materiału do regeneracji. Jeśli wydłużasz trasy, trenujesz canicross albo pies traci masę mięśniową, możesz zwiększyć porcję karmy lub przejść na karmę o wyższej zawartości białka.

Uzupełnieniem po treningu mogą być wysokobiałkowe przysmaki dla psa, podawane jako nagroda, a nie dodatkowy posiłek. Nadmiar białka nie zamieni się w dodatkowe mięśnie, tylko zostanie zużyty jako energia.

Przysmaki po treningu — co wybrać

Po bieganiu najlepiej sprawdzają się przysmaki jednoskładnikowe, bez zbędnych dodatków. Ryby dostarczają nie tylko białka, ale też kwasów omega-3, które wspierają stawy i kondycję skóry. Dlatego suszone rybki dla psa są praktyczną nagrodą po treningu, zwłaszcza w małych porcjach.

Przysmaki powinny stanowić maksymalnie 10% dziennej dawki kalorii. Nowości wprowadzaj stopniowo i obserwuj reakcję trawienną psa.

Jak karmić psa, który biega z tobą regularnie

Najlepszym wskaźnikiem jest sylwetka psa: żebra wyczuwalne pod palcami, widoczna talia, stabilna masa ciała. Jeśli pies chudnie przy stałym planie treningowym, zwiększ porcję o 5–10%, a jeśli tyje, zmniejsz przysmaki.

Nie karm psa tuż przed biegiem ani bezpośrednio po nim. Odczekaj co najmniej godzinę, szczególnie w przypadku dużych ras narażonych na skręt żołądka, i zawsze zapewnij dostęp do wody. Przy psach starszych, szczeniętach lub chorobach nerek dietę uzgodnij z weterynarzem.