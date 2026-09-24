Ile zawodników musi znajdować się na boisku, aby mecz piłki nożnej mógł się odbyć?

W piłce nożnej wcale nie tak rzadko występują sytuacje, w których ekipa nie ma na placu gry 11 zawodników. Gra nadal może jednak być w takiej sytuacji kontynuowana. Jaka jest minimalna liczba zawodników według przepisów?

Minimalna i maksymalna liczba zawodników

W piłce nożnej jedenastoosobowej każda drużyna może liczyć na boisku najwyżej jedenastu zawodników, z których jeden musi być bramkarzem. Zgodnie z Przepisami Gry IFAB spotkanie nie może się rozpocząć ani być kontynuowane, jeśli którykolwiek z zespołów ma mniej niż siedmiu graczy.

Liczy się jednak stan każdej drużyny oddzielnie, a nie suma uczestników. Jedenastu piłkarzy jednego zespołu i sześciu drugiego nie wystarczy do rozegrania meczu. Dopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której jedna strona wystawia pełny skład, a druga przystępuje do gry w siedmiu, o ile spełnione są pozostałe wymagania obowiązujące w danych rozgrywkach. Nie należy utożsamiać liczby zawodników na boisku z liczbą osób wpisanych do protokołu. Rezerwowi nie zwiększają stanu drużyny uczestniczącej w grze, dopóki prawidłowo nie wejdą na murawę.

Bramkarz i zmiany w trakcie spotkania

Wymóg obecności bramkarza obowiązuje również wtedy, gdy zespół gra w niepełnym składzie. Przy siedmiu zawodnikach jeden pełni tę funkcję, a sześciu występuje w polu. Przepisy pozwalają na zmianę bramkarza, ale trzeba zachować przewidzianą procedurę.

Każdy zawodnik z pola może zamienić się pozycją z bramkarzem, jeśli sędzia zostanie poinformowany przed zmianą, a do zamiany dojdzie podczas przerwy w grze. Nowy bramkarz musi mieć odpowiedni strój odróżniający go od pozostałych uczestników. Utrata podstawowego golkipera sama w sobie nie oznacza zatem konieczności zakończenia spotkania.

Jeżeli bramkarz otrzyma czerwoną kartkę, jego miejsce w bramce może zająć zawodnik pozostający na boisku. Możliwe jest też wprowadzenie rezerwowego bramkarza kosztem gracza z pola, jeśli pozwalają na to dostępne zmiany i regulamin. Drużyna nadal pozostaje jednak osłabiona liczebnie: wymiana nie zastępuje wykluczonego piłkarza dodatkowym uczestnikiem.

Czerwone kartki, urazy i zejście z boiska

Drużyna rozpoczynająca mecz w jedenastu może po czterech wykluczeniach nadal liczyć siedmiu zawodników. Piąta czerwona kartka dla kolejnego gracza uczestniczącego w spotkaniu zmniejsza ten stan do sześciu, co uniemożliwia dalszą grę. Ten przykład zakłada, że wcześniej liczba piłkarzy nie spadła z innej przyczyny. Przy mniejszym składzie wyjściowym granica zostanie osiągnięta wcześniej.

Znaczenie ma także to, kto otrzymuje karę. Wykluczenie osoby przebywającej na ławce rezerwowych nie odejmuje zawodnika od składu znajdującego się na murawie. Dlatego sama liczba czerwonych kartek widoczna w relacji nie wystarcza do stwierdzenia, czy zespół nadal spełnia wymóg siedmiu graczy. Trzeba odróżnić kary dla uczestników gry od kar dla pozostałych osób wpisanych do protokołu.

Spadek liczebności może wynikać również z urazu, gdy zawodnik nie jest w stanie kontynuować meczu, a zastępstwo nie jest możliwe. Przepisy przewidują ponadto szczególną sytuację umyślnego opuszczenia boiska: sędzia może zastosować korzyść i nie zatrzymywać gry natychmiast. Przy najbliższej przerwie nie wolno jednak wznowić spotkania, jeśli drużyna nadal ma mniej niż siedmiu zawodników. Chwilowe wyjście poza linię w toku akcji nie jest natomiast równoznaczne z trwałą utratą gracza.

Przerwanie meczu a jego oficjalny wynik

Decyzja o zakończeniu gry z powodu zbyt małej liczby zawodników nie przesądza automatycznie o wyniku. Sędzia opisuje zdarzenia w dokumentacji, natomiast właściwy organ rozgrywek rozstrzyga konsekwencje zgodnie z regulaminem. Nie można więc przyjąć uniwersalnej zasady, że każdy taki przypadek zawsze oznacza walkower o identycznym rezultacie.

Jeśli przerwanemu spotkaniu towarzyszą zakłady bukmacherskie piłka nożna, sposób ich rozliczenia określa regulamin operatora, a nie sama decyzja sędziego o zakończeniu gry.

W dokumentacji sportowej istotne są moment przerwania, wynik uzyskany do tej chwili oraz przyczyna spadku liczebności zespołu. Rezultat widoczny bezpośrednio po zejściu drużyn do szatni może być jedynie zapisem stanu z boiska, dlatego nie należy utożsamiać go z późniejszym rozstrzygnięciem regulaminowym.

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