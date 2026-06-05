 Intensywny czerwiec w HADM Gramatowski! Spotkaj nas na wydarzeniach i poznaj Edwarda Warchockiego

Czerwiec w HADM Gramatowski zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Przed nami wiele wydarzeń, podczas których będzie można zobaczyć nasze samochody, porozmawiać z zespołem i lepiej poznać ofertę naszych marek.

Szczególnym punktem czerwcowego kalendarza będzie jednak wizyta Edwarda Warchockiego – robota influencera, który odwiedzi salon HADM Gramatowski w Elblągu.

Targi w Lubaniu

Czerwcowe wydarzenia rozpoczynamy od Targów w Lubaniu, które odbęda się juuż 13–14 czerwca, gdzie zaprezentujemy modele marek Škoda, Kia oraz MG.

Bieg Piekarczyka w Elblągu

W ten sam weekend - 14 czerwca, będzie można nas spotkać podczas Biegu Piekarczyka w Elblągu. HADM Gramatowski jest jednym ze sponsorów wydarzenia, a nasz wyjątkowy MG Cyberster poprowadzi bieg. Elektryczny roadster w takiej roli z pewnością przyciągnie uwagę uczestników.

Edward Warchocki odwiedza HADM Gramatowski

Najważniejszym wydarzeniem miesiąca będzie wizyta Edwarda Warchockiego — robota influencera, który odwiedzi salon HADM Gramatowski w Elblagu, 17 czerwca w godzinach 12:00–14:00. Będzie można z nim porozmawiać, przybić piątkę, zrobić zdjęcie i dowiedzieć się więcej o najmie samochodów marki Škoda.

To atrakcja zarówno dla dorosłych, jak i młodszych fanów nowych technologii. Edward pokaże, że wizyta w salonie samochodowym może być nie tylko praktyczna, ale też naprawdę ciekawa i pełna pozytywnej energii.

Targi w Starym Polu

Kolejne wydarzenie to Targi w Starym Polu, które odbędą się 20–21 czerwca. Zaprezentujemy tam samochody sześciu marek: Škoda, MG, Opel, Citroën, Alfa Romeo oraz Kia - to doskonała okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć szeroką ofertę HADM Gramatowski

Smocze Łodzie podczas Dni Elbląga

Na zakończenie miesiąca pojawimy się podczas rywalizacji Smoczych Łodzi. 27 czerwca będzie można zobaczyć, jak HADM Gramatowski bierze udział w zawodach, walcząc o najlepszy wynik oraz miejsce na podium.

HADM Gramatowski zaprasza do swoich salonów!

Czerwiec będzie pełen spotkań, emocji i motoryzacji, ale do HADM Gramatowski zapraszamy nie tylko przy okazji wydarzeń. Nasz salon jest otwarty na co dzień — można odwiedzić nas w każdej chwili, obejrzeć samochody, porozmawiać z doradcami i znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

Do zobaczenia w HADM Gramatowski!