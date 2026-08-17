 Jak dobrać elementy wykończeniowe do rodzaju podłogi?

Listwy i profile pozwalają ukryć szczeliny i chronią brzegi posadzki przed obiciem. Jednak żeby tak się stało, trzeba dobrać profile do konkretnych materiałów w pokoju. Dzięki nim kurz i brud nie będą gromadzić się w szczelinach, codzienne sprzątanie stanie się prostsze, a podłoga zachowa świetny wygląd przez wiele lat. Dowiedz się więcej na ten temat.

Listwy przy panelach i deskach – zostaw trochę miejsca przy ścianie

Naturalne drewno oraz panele laminowane kurczą się i rozszerzają, gdy w pomieszczeniach zmienia się temperatura. Z tego powodu przy ścianach zostawia się puste szczeliny. Aby je zakryć, dobrze nadają się listwy przypodłogowe.

Kiedy wybierasz konkretny model, najpierw sprawdź jego wysokość. Trzeba dopasować ją do metrażu pomieszczenia – w przestronnych kamienicach o wysokich stropach niskie listwy są niewidoczne, dlatego wyższe cokoły zachowują właściwe proporcje optyczne. Z kolei w niskich blokach bezpieczniej jest zamontować węższe warianty.

Woda a trwałość materiałów

To, z jakiego materiału wykonano listwy, ma wpływ na ich odporność na uszkodzenia i wilgoć. W suchym salonie czy sypialni spokojnie wystarczą modele z powlekanej płyty MDF. Jednak w wiatrołapach i przedpokojach podłoga musi znosić dużo więcej. Ponieważ listwy drewnopochodne często mają kontakt z mokrymi butami albo mopem, bardzo szybko zaczną pęcznieć. W takich miejscach świetnie sprawdzą się poliuretanowe listwy od TopBoden.

Styki paneli z płytkami w przejściach

W otwartych wnętrzach często stykają się dwa różne rodzaje podłóg, a pomiędzy nimi pozostaje techniczna szpara dylatacyjna. Żeby ją zakryć, w drzwiach przykręca się dopasowane profile przejściowe.

Jeśli obie podłogi leżą na tym samym poziomie, wystarczy użyć płaskiej listwy progowej. Zamiast polegać na kleju, upewnij się, że wybierasz montaż mechaniczny. Ponieważ przez korytarz często chodzą domownicy, klejone listwy pod wpływem ciągłego ruchu mogą po pewnym czasie odpadać od podłoża. Dlatego bezpieczniej jest wywiercić otwory i osadzić cały profil na solidnych kołkach rozporowych.

Ochrona narożników w łazience

W łazienkach i kuchniach łatwo uderzyć w ścianę czymś twardym lub ciężkim. Ponieważ w takich sytuacjach brzegi płytek lubią pękać, montuje się tam metalowe listwy wykończeniowe do płytek. Wtedy kruche rogi mają twardą osłonę i nie kruszą się przy każdym uderzeniu.

Ponieważ w tych pokojach często leje się woda, zastosowany metal nie może rdzewieć. Dlatego fachowcy chętnie wybierają profile wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej, mosiądzu albo anodowanego aluminium.

Jeśli dobrze dobierzesz listwy, zakryjesz szczeliny, w których normalnie zbierałby się brud, dzięki czemu będziesz mieć dużo mniej pracy przy sprzątaniu. Zawsze sprawdzaj materiał, z którego zrobiono profil, a podłoga przetrwa wiele lat bez większych uszkodzeń.