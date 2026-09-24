Jak intensywnie zregenerować suche usta?

Ściągnięcie, szorstkość, odstające skórki i bolesne pęknięcia potrafią sprawić, że nawet jedzenie czy uśmiechanie się staje się nieprzyjemne. Suche usta często kojarzymy z zimą, jednak problem może występować przez cały rok. Sprzyjają mu warunki atmosferyczne, częste oblizywanie warg, drażniące kosmetyki, a czasem również choroby skóry lub stosowane leki. Jak pielęgnować przesuszone usta, żeby poprawić ich komfort i nie nasilać problemu?

Wybierz kosmetyk, który tworzy trwałą warstwę ochronną

Przy mocno przesuszonych ustach warto odróżnić chwilowe uczucie miękkości od dłuższego ograniczania utraty wody. Kosmetyk może przyjemnie sunąć po wargach i dawać połysk, ale nie zapewniać wystarczającej ochrony między aplikacjami.

W pielęgnacji wykorzystuje się składniki o różnych funkcjach:

humektanty pomagają wiązać wodę,

emolienty wygładzają i zmiękczają,

składniki okluzyjne tworzą warstwę ograniczającą jej odparowywanie.

Wiele substancji pełni więcej niż jedną z tych ról. O działaniu decyduje cała receptura, nie tylko pojedynczy składnik wyróżniony na opakowaniu.

Przy bardzo suchych, pękających ustach prostym rozwiązaniem jest bezzapachowa biała wazelina. Dermatolodzy wskazują także na przydatność takich składników jak dimetikon, ceramidy i masło shea. Gęsta maściowa formuła może utrzymywać ochronę dłużej niż lekki olejek.

Przed zakupem sprawdź również wygodę aplikacji. Sztyft łatwo mieć przy sobie, tubka pozwala nakładać produkt bez sięgania palcem do opakowania, a słoiczek może sprawdzić się w pielęgnacji wieczornej. Najlepsza forma to taka, której będziesz używać regularnie i higienicznie.

Balsam, olejek czy maska do ust – co sprawdzi się najlepiej?

Nazwa kategorii nie mówi wszystkiego o właściwościach kosmetyku. Bogaty balsam może działać podobnie do produktu opisanego jako maska nocna. Z kolei olejek może być zarówno prostą mieszanką składników natłuszczających, jak i kosmetykiem kolorowym z dodatkami zapachowymi.

Przy wyborze kieruj się przede wszystkim komfortem po aplikacji, trwałością warstwy i składem. Jeśli produkt szybko znika, a po chwili wraca silne ściągnięcie, może nie wystarczać jako jedyny element pielęgnacji.

Maska do ust nie jest obowiązkowa, żeby skutecznie zadbać o przesuszone wargi. Często wystarczy dobrze tolerowany preparat ochronny nakładany systematycznie. Nie ma też potrzeby tworzenia wieloetapowej rutyny z serum, olejku i maski, jeżeli jeden produkt zapewnia odpowiedni komfort.

W okresie regeneracji warto ograniczyć liczbę nowości. Stosowanie kilku kosmetyków jednocześnie utrudnia ustalenie, który pomaga, a który nasila pieczenie.

Odstaw produkty, po których usta szczypią

Chłodzenie, mrowienie i rozgrzewanie bywają przedstawiane jako atrakcyjny efekt kosmetyku. Na popękanych ustach takie odczucia nie powinny być jednak traktowane jako oznaka regeneracji.

Na czas gojenia warto zrezygnować z formuł zawierających mentol, kamforę oraz intensywne dodatki zapachowe i smakowe, zwłaszcza miętowe, cynamonowe czy cytrusowe. Jeżeli kosmetyk wywołuje pieczenie lub wyraźny dyskomfort, należy przerwać jego stosowanie.

Dotyczy to również błyszczyków powiększających usta. Część z nich wykorzystuje składniki wywołujące miejscowe podrażnienie lub rozszerzenie naczyń. Efekt pełniejszych warg nie jest wówczas równoznaczny z poprawą ich kondycji.

Nie zakładaj też, że produkt naturalny zawsze będzie łagodny. Reakcje kontaktowe mogą występować również po składnikach pochodzenia roślinnego, produktach pszczelich czy lanolinie. Nie oznacza to, że każdy musi ich unikać, ale przy uporczywym problemie warto uwzględnić je podczas oceny używanych kosmetyków.

Przerwij nawyk oblizywania ust

Oblizanie suchych warg przynosi krótkotrwałe uczucie ulgi, dlatego łatwo powtarzać je nieświadomie. Wielokrotny kontakt ze śliną może jednak powodować podrażnienie. Naprzemienne zwilżanie i wysychanie utrudnia odbudowę bariery, a zaczerwienienie czasem obejmuje również skórę wokół ust.

Pomocne jest rozpoznanie sytuacji, w których najczęściej pojawia się ten odruch: praca przy komputerze, spacer, skupienie lub stres. Trzymaj preparat ochronny w łatwo dostępnym miejscu, żeby sięganie po niego było prostsze niż oblizywanie warg.

Podobnie postępuj z przygryzaniem skórek. Jeśli zauważasz, że stale sprawdzasz ich powierzchnię zębami lub palcami, spróbuj świadomie przerywać tę czynność. Sam kosmetyk może nie wystarczyć, jeśli wargi są regularnie drażnione mechanicznie.

Zadbaj o ochronę przeciwsłoneczną

Wybieraj dobrze tolerowany produkt do ust z SPF co najmniej 30 i ochroną UVA/UVB. Odnawiaj aplikację mniej więcej co dwie godziny podczas ekspozycji oraz po jedzeniu, piciu i ścieraniu kosmetyku. Przy wrażliwych ustach można rozważyć formułę z tlenkiem cynku lub dwutlenkiem tytanu.

Zwykły błyszczyk, olejek czy pomadka kolorowa nie zastępują produktu ochronnego, jeśli nie mają odpowiedniego oznaczenia. Sam połysk lub tłusta konsystencja nie świadczą o zabezpieczeniu przed słońcem.

Dobrym rozwiązaniem organizacyjnym jest posiadanie dwóch produktów: ochronnego z SPF na dzień i prostego, bogatszego preparatu do stosowania w domu. Nie trzeba przy tym wybierać ich z jednej serii.

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