 Jak ścieżki dźwiękowe z gier wideo przebiły się do mainstreamu

Jeszcze niedawno muzyka z gier wideo była czymś, co tylko piwniczni gracze nucili sobie pod nosem. Dzisiaj ścieżki dźwiękowe z gier są wykonywane na żywo w salach symfonicznych, są popularne na TikToku i trafiają na listy przebojów Billboardu. To, co kiedyś było jedynie tłem, dziś zajmuje centralne miejsce w świecie muzyki.Od nostalgicznych chiptunes z lat 80. po epickie utwory orkiestrowe współczesnych hitów, muzyka z gier wideo przeszła ogromną ewolucję.

Ewolucja: od dźwięków do hitów

W początkach gier muzyka była ograniczona przez sprzęt. Kompozytorzy mieli do dyspozycji tylko kilka tonów, a mimo to stworzyli jedne z najbardziej kultowych melodii w popkulturze.

Wystarczy pomyśleć o Super Mario Bros., Tetrisie czy The Legend of Zelda — ich motywy muzyczne są praktycznie wpisane w naszą zbiorową pamięć.

Wraz z postępem technologicznym rozwijała się również muzyka. Gry takie jak Final Fantasy, Halo i The Elder Scrolls oferowały pełne partie orkiestrowe, które mogły konkurować z hollywoodzkimi filmami. Gracze zaczęli to dostrzegać. Ścieżki dźwiękowe przestały być jedynie wypełniaczem i stały się istotnym elementem narracji, budowania nastroju i immersji.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć Spotify Premium kod, prawdopodobnie szukałeś właśnie tych ścieżek dźwiękowych — bo bądźmy szczerzy, motyw przewodni Skyrim nadal robi wrażenie.

Ścieżki dźwiękowe z gier stają się viralowe

Muzyka z gier wideo nie ogranicza się już do konsol. Znajduje się na playlistach. Jest obecna w memach. Dodaje energii podczas treningów i sesji naukowych. Dzięki platformom streamingowym te utwory docierają teraz do szerszej publiczności niż kiedykolwiek wcześniej.

Gry takie jak Undertale, Celeste i Hollow Knight zyskały kultowe grono fanów, częściowo dzięki głęboko emocjonalnym ścieżkom dźwiękowym. Kompozytorzy tacy jak Lena Raine, Darren Korb i Toby Fox są teraz ikonami sceny indie. Tymczasem mega-franczyzy, takie jak The Last of Us czy Red Dead Redemption 2, mogą pochwalić się ścieżkami dźwiękowymi skomponowanymi przez laureatów Oscarów i nominowanych do Grammy.

Swoją rolę odegrały również media społecznościowe. W viralach na TikToku wykorzystuje się fragmenty dźwiękowe z gier wideo do tworzenia treści komediowych, dramatycznych, a nawet modowych. Nie zapominajmy też o remiksach lo-fi — kanały YouTube poświęcone wyłącznie chillowym beatom z gier osiągają miliony wyświetleń.

Od sal symfonicznych po trasy stadionowe

Jednym z najwyraźniejszych znaków, że muzyka z gier wideo „osiągnęła sukces”, jest jej przejście na scenę. Trasy koncertowe, takie jak Distant Worlds (z muzyką z Final Fantasy) i The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses, regularnie wyprzedają bilety na całym świecie.

Firmy zajmujące się grami wprowadziły nawet wydarzenia muzyczne na żywo do swoich gier. Pamiętacie koncerty Fortnite z Travisem Scottem i Arianą Grande? Nie były to tylko spektakularne widowiska — były to momenty, które zmieniły branżę, zacierając granicę między grami a mainstreamową kulturą muzyczną.

A potem pojawiło się League of Legends. Niezadowolona z muzyki w grze, firma Riot Games stworzyła całe zespoły, takie jak K/DA i Pentakill, łącząc swój fantastyczny świat z albumami popowymi i metalowymi, które znalazły się na szczytach list przebojów. Nie są to tylko chwyt marketingowy — to prawdziwe zespoły muzyczne, które znalazły się na listach Billboardu i mają miliony fanów na Spotify.

Muzyka przyszłości

Muzyka z gier wideo dokonała niemożliwego: z tła stała się filarem kultury. Dzisiejsi gracze tworzą własne playlisty, kompozytorzy występują na koncertach, a fani kupują winylowe wydania ścieżek dźwiękowych, takich jak Chrono Trigger lub Persona 5, jako przedmioty kolekcjonerskie.

Niezależnie od tego, czy zbierasz punkty XP, przygotowujesz się do egzaminów końcowych, czy po prostu odpoczywasz ze słuchawkami na uszach, muzyka z gier jest klimatem — i pozostanie nim na zawsze.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją bibliotekę o legendarne ścieżki dźwiękowe lub po prostu chcesz słuchać muzyki gdziekolwiek jesteś, streaming muzyczny to mądry ruch dla każdego gracza z dobrym gustem.

