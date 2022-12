Jak zaimponować pracodawcom w Elblągu? Kilka sposobów

Rozmowy kwalifikacyjne należą do kategorii najbardziej stresujących wydarzeń, z jakimi mamy do czynienia w życiu zawodowym. Istnieje co prawda garstka osób, które całą karierę związały z jednym zakładem pracy, ale jednak dla większości ludzi rozmowa kwalifikacyjna to sytuacja, z którą ma się do czynienia wielokrotnie, zwłaszcza w okresie poszukiwania nowej pracy. Jak dobrze wypaść przed rekruterem, aby dostać się do wymarzonej firmy?

Rynek pracy w Elblągu W Elblągu konkurencja na rynku pracy jest dość spora, co wynika z relatywnie wysokiego poziomu bezrobocia – 7,1%. Warto przy tym nadmienić, że choć miasto wypada gorzej na tle całego kraju (5,9%), to jednak znacznie lepiej niż reszta województwa – w warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia wynosi 8,9% a w powiecie elbląskim aż 13,8%. Zainteresowanie poszukiwaniem pracy jest więc w okolicy duże i tym bardziej warto poświęcić chwilę na zastanowienie się nad sposobami zaimponowania przyszłemu pracodawcy. Sprawdź najnowsze ogłoszenia o pracę w Elblągu w serwisie GoWork.pl i dowiedz się, na jakie stanowiska jest obecnie największy popyt i jakie kwalifikacje powinieneś posiadać. Dowiedz się jak najwięcej o firmie, do której aplikujesz Gdy pracodawca zaprosi cię na rozmowę kwalifikacyjną, powinieneś dobrze się do niej przygotować. Przede wszystkim poszukaj w Internecie jak najwięcej informacji o firmie. Niejednokrotnie właśnie tego będzie dotyczyło jedno z pierwszych pytań rekrutera. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie zadałeś sobie wysiłku zdobycia podstawowych danych, prawdopodobnie przedstawiciel przedsiębiorstwa uzna, że nie rokujesz najlepiej. Sprawdź firmę, korzystając z portali takich jak GoWork, na których możesz poznać opinie aktualnych i byłych pracowników o pracodawcy. Szerokim łukiem omijaj firmy, które posiadają wiele negatywnych opinii – niewywiązujące się ze swoich deklaracji czy podchodzące do pracownika bez szacunku. Bądź świadom swoich mocnych i słabych stron Na rozmowie o pracę eksponuj to, co w tobie najlepsze i staraj się nie okazywać słabszych stron. Jednocześnie nie ukrywaj ich istnienia. Jednym z typowych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej jest właśnie to o twoje plusy i minusy. Przygotuj odpowiedź już wcześniej – jako najlepszą podaj cechę szczególnie przydatną na danym stanowisku (jeśli np. potrafisz świetnie gotować i łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, podczas rekrutacji do restauracji wspomnij o pierwszym, a starając się o posadę handlowca – o drugim). Wybierając jakąś swoją słabość postaw na niegroźną cechę charakteru, która w określonych okolicznościach może wręcz stanowić atut (możesz np. przyznać, że czasami popadasz w irytację, jeśli coś nie idzie po twojej myśli - ale tylko wówczas, jeśli dodasz, że w związku z tym masz tendencję do ślęczenia nad problemem aż do jego rozwiązania, nie do rzucania przedmiotami). Poszukujesz pracy pierwszy raz lub po długiej przerwie? Pomyśl o zaletach wytrenowanych na gruncie domowym. Absolwent tuż po studiach może pochwalić się świeżą wiedzą i chęciami a młoda mama – doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi. Na rozmowie o pracę zachowuj się profesjonalnie, ale nikogo nie udawaj – okazuj szacunek rekruterowi i wymagaj go również dla siebie. Rozmowę o pracę potraktuj jako rodzaj testu – jeśli się nie uda, wróć do niej i zastanów się, co mogło pójść lepiej, co możesz poprawić, aby następnym razem zrobić lepsze wrażenie. Jeśli masz taką możliwość, nie wahaj się zapytać rekrutera, dlaczego twoja kandydatura została odrzucona – da ci to możliwość uniknięcia pewnych błędów w przyszłości.

