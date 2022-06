Jaki zasilacz awaryjny wybrać? Na co zwrócić uwagę, szukając optymalnego zasilacza UPS? Czym w ogóle jest zasilacz awaryjny UPS? Na powyższe pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

1. Co to jest zasilacz awaryjny UPS?

2. Zasilacze awaryjne – jakie są rodzaje?

3. Jaki zasilacz awaryjny wybrać?

Chcesz kupić zasilacz awaryjny, ale nie wiesz, które urządzenie wybrać? Zanim rozpoczniesz poszukiwania optymalnego rozwiązania, koniecznie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rodzajów zasilaczy awaryjnych, które są aktualnie dostępne na rynku. W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię, dlatego zapraszamy do lektury. Zanim jednak zajmiemy się rodzajami zasilaczy, przypomnijmy, czym jest i do czego służy standardowy zasilacz awaryjny UPS. W dalszej części wpisu natomiast podpowiadamy, na co zwracać uwagę, wybierając produkt zapewniający zasilanie awaryjne.

Co to jest zasilacz awaryjny UPS?

Skrót UPS oznacza Uninterruptible Power Supply, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zasilacz bezprzerwowy. Po polsku natomiast urządzenia tego rodzaju nazywa się po prostu zasilaczem awaryjnym. Czym jest zasilacz awaryjny USP? To nic innego jak urządzenie składające się między innymi z akumulatora. Element ten gromadzi energię elektryczną, która z kolei przekazywana jest dalej – a mianowicie do urządzeń, które są podłączone do zasilacza awaryjnego. Energia elektryczna z zasilacza awaryjnego przenoszona jest w sytuacji, gdy dojdzie do awarii zasilania. Utrzymanie pracy urządzeń w momencie, gdy zabraknie prądu, nie jest jedyną funkcją, w jaką wyposaża się aktualnie dostępne na rynku zasilacze. Dostępne w ofercie na stronie https://www.euro.com.pl/ups-y-zasilanie-awaryjne.bhtml pełnią także funkcję prewencyjną. Oznacza to, że zasilacz awaryjny UPS zabezpiecza wszystkie podłączonego do niego urządzenia przed jakimikolwiek zakłóceniami pochodzącymi ze strony energetycznej sieci. Na przykład w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z nagłymi, chwilowymi spadkami czy skokami napięcia.

Zasilacze awaryjne – jakie są rodzaje?

Aktualnie na rynku można znaleźć zasilacze awaryjne off-line, line-interactive oraz on-line. Standardowy zasilacz awaryjny UPS off-line to rozwiązanie z bierną rezerwą. Jest tanim urządzeniem, którego celem jest zagwarantowanie podstawowej ochrony w sytuacji, gdy w gniazdku zabraknie prądu. Modele line-interactive są bardziej rozbudowanym wariantem. Nie tylko chronią przed awarią, ale również przed ewentualnymi zakłóceniami ze strony sieci energetycznej.

Jeśli zależy Ci na kompleksowej ochronie, wybierz zasilacz awaryjny on-line – czyli model z podwójną konwersją. To urządzenia, które generują optymalne wyjściowe napięcie. Doskonale sprawdzą się do zasilania nawet takich odbiorników, które uważa się za najwrażliwsze. Zasilacze UPS typu on-line mają jednak pewne wady. Po pierwsze są najdroższą opcją, a po drugie powodują spore straty energii, co jest spowodowane przede wszystkim ich sposobem pracy.

Jaki zasilacz awaryjny wybrać?

Jaki zasilacz awaryjny kupić? Warto skorzystać z podziału, w którym bierze się pod uwagę przeznaczenie zasilacza awaryjnego. Skupiając się na przeznaczeniu, można wyróżnić zasilacz UPS do domu, małej firmy, większej firmy, do urządzeń sieciowych, ochrony serwerów lub do specjalistycznych zastosowań.

Następnie zwróć uwagę na moc czynną w watach oraz moc pozorną w woltoamperach. Moc czynna wyrażona w watach to nic innego jak znamionowa moc, którą można wykorzystać przy wykonywaniu pracy i którą można dostarczyć do wszystkich podłączonych do zasilacza awaryjnego urządzeń. Z tego właśnie powodu warto na początku określić, jaką w ogóle moc potrzebuje nasz sprzęt.

Jeśli zależy Ci na nieprzerwanej pracy urządzeń, koniecznie wybieraj takie zasilacze awaryjne, w których czas przełączenia jest jak najkrótszy. Za optymalną wartość uznaje się przedział 10-20 ms. Kolejnym czynnikiem jest czas akumulatorowego podtrzymywania. Wpływ na ten parametr ma oczywiście pojemność akumulatorów. Do najpopularniejszych rozwiązań zalicza się zasilacz awaryjny, który jest w stanie utrzymać podłączone urządzenia od kilku do kilkunastu nawet minut. To wystarczający okres na zapisanie dokumentów i zakończeniu priorytetowych zadań.

Kupując zasilacz awaryjny, sprawdź także liczbę gniazd wyjściowych oraz ich rodzaje. Specjaliści nie polecają, aby do zasilacza podłączać listwy czy rozgałęźniki, dlatego warto zastanowić się, ile właściwie chronionych gniazd wyjściowych potrzebujesz. Standardowe zasilacze awaryjne mają trzy wyjścia, do których podłącza się jednostkę centralną, monitor i – chociażby – router.

Skoro już wiesz, jaki zasilacz UPS wybrać, nie musisz się martwić, że przerwa w dostawie prądu uszkodzi drogie urządzenia lub sprzęt komputerowy. Taki zakup zdecydowanie ma sens w przypadku osób, u których często występuje zanik prądu. Warto pamiętać, że sprzęt kupuje się raz na wiele lat, więc lepiej wybrać najlepszy zasilacz, na jaki można sobie pozwolić z dodatkową funkcjonalnością niż kupować niesprawdzony sprzęt, który może się później nie sprawdzić.

