 Jakie kierunki studiów wybierają Polacy? Rozmowa z autorką raportu WSB-NLU

Elbląg liczy dziś 112 923 mieszkańców – o 664 mniej niż rok wcześniej. Statystyki GUS brzmią jak suchy komunikat, ale kryje się w nich coś więcej: młodzi ludzie coraz częściej opuszczają miasto w poszukiwaniu lepszej edukacji i pracy. To pytanie o przyszłość nie tylko dla nich, ale i dla całego regionu – bo od tego, jakie kierunki wybiorą, zależy rozwój lokalnej gospodarki.

Uczelnia – bilet w jedną stronę?

Wyjazd na studia to dla wielu elblążan naturalny krok. Problem w tym, że często oznacza on bilet w jedną stronę – młodzi wyjeżdżają do dużych ośrodków akademickich i nie zawsze wracają. To z kolei odbija się na demografii: ludność spada, a miasto traci najbardziej aktywnych i wykształconych mieszkańców.

GUS podaje, że w Polsce studiuje dziś około 1,24 mln osób, a najczęściej wybierane kierunki to społeczne, biznesowe i prawne. Rośnie też znaczenie studiów technicznych i medycznych – to bezpośrednia odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który coraz częściej mówi o brakach kadrowych.

Co pokazuje raport WSB-NLU?

Właśnie na tle tych ogólnych danych warto przyjrzeć się szczegółowym trendom. Odpowiedzi dostarcza raport przygotowany przez mgr Agatę Horodyską z WSB-NLU „Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce – trendy i przyszłościowe wybory”. Wynika z niego, że na podium popularności znalazły się psychologia, informatyka oraz zarządzanie.

– „Psychologia jest dziś jedną z najchętniej wybieranych dziedzin, bo jej absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w gabinetach, ale też w biznesie, edukacji czy HR. Informatyka to oczywista odpowiedź na cyfryzację, a zarządzanie odpowiada na potrzebę firm, które szukają liderów i organizatorów procesów” – wyjaśnia Agata Horodyska.

Dlaczego popularność psychologii to coś więcej niż moda?

Psychologia od kilku lat nie schodzi z listy najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce. To nie przypadek ani chwilowa moda. Coraz więcej młodych ludzi widzi w niej nie tylko rozwój osobistych zainteresowań, ale przede wszystkim szansę na zdobycie kompetencji, które doceniają pracodawcy. Psychologia naturalnie rozwija umiejętności miękkie – takie jak komunikacja, empatia czy krytyczne myślenie – a to one stają się dziś równie ważne jak wiedza techniczna.

Podobną rolę odgrywają inne popularne kierunki, jak zarządzanie czy informatyka. Pierwszy kształci zdolność współpracy i podejmowania decyzji, drugi uczy analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Razem tworzą zestaw kompetencji, których potrzebuje współczesna gospodarka – od największych metropolii po miasta takie jak Elbląg.

Jakie rozwiązania sprzyjają edukacji?

Nowoczesne uczelnie, takie jak WSB-NLU, starają się odpowiadać na te wyzwania, łącząc teorię z praktyką. Projekty zespołowe, analiza case studies czy mentoring pozwalają rozwijać nie tylko twardą wiedzę, ale także kompetencje miękkie.

Dużą rolę odgrywają także nowe modele kształcenia, np. RealTime Online – zajęcia prowadzone na żywo przez internet, z możliwością powrotu do nagrań i dodatkowych materiałów dydaktycznych. To rozwiązanie szczególnie cenne dla studentów z mniejszych miast, bo pozwala zdobywać prestiżowe wykształcenie bez przeprowadzki, a jednocześnie uczyć się w rytmie pracy i życia rodzinnego.

Kapitał ludzki – najcenniejszy zasób miasta

OECD przypomina, że inwestycja w kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego, ale widać to szczególnie w mniejszych miastach. Dla Elbląga każda dodatkowa osoba z dyplomem i praktycznymi kompetencjami to nie tylko sukces jednostki, ale też szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów i wzmocnienie lokalnego biznesu. Firmy produkcyjne i usługowe zyskują dostęp do lepiej przygotowanej kadry, a miasto – większą atrakcyjność gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że nowoczesna edukacja może stać się jednym z kluczowych elementów zatrzymywania młodych ludzi w regionie. Im więcej wykształconych i wszechstronnych absolwentów pozostanie w Elblągu, tym większe szanse na rozwój przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy.