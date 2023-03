 Jakie są najczęstsze objawy alergii i jak sobie z nimi radzić?

Z różnego rodzaju alergiami zmagają się zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Takie nieprzyjemne dolegliwości wywołuje nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na pewne czynniki. W zależności od tego, czy zmagamy się z alergią kontaktową, wziewną, skórną czy pokarmową, będziemy obserwować inne objawy ze strony naszego organizmu. Jakie są najczęstsze i jak sobie z nimi radzić? Podpowiadamy.

Objawy alergii skórnej

W przypadku alergii skórnej bardzo często obserwuje się objawy takie jak pokrzywkę, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry czy wysypkę pokrzywkową. Charakteryzuje się ona występującym tzw. bąblem pokrzywkowym, który jest biały lub różowy i otoczony zaczerwienioną skórą. W przypadku alergii bardzo często taka wysypka wędruje po ciele. Pojawia się czasami w ciągu kilku minut, a czasami dopiero po kilku godzinach po kontakcie z substancją alergizującą.

Zazwyczaj jeżeli objaw ten nie jest nasilony, wówczas pokrzywka znika w ciągu doby. Niektóre osoby jednak w takiej sytuacji sięgają po tabletki na alergię. Kontaktowe zapalenie skóry z kolei to miejscowa reakcja skórna, która pojawia się dokładnie w miejscu, w którym doszło do zetknięcia alergenu ze skórą. Mogą wówczas pojawić się pęcherzyki i grudki, a skóra jest zaczerwieniona. Należy więc unikać kontaktu z substancją alergizującą i udać się do dermatologa.

Katar i kaszel jako częste objawy alergii kontaktowych i wziewnych

Katar alergiczny to jeden z najczęstszych objawów zarówno okresowych, jak i stałych alergii. Wydzielina taka jest zazwyczaj wodnista w początkowym okresie. Później staje się gęsta i utrudnia oddychanie. Czasem spływająca wydzielina powoduje też kaszel. Sam kaszel i drapanie w gardle to również częste objawy alergii. Jeżeli kontakt z alergenem był długi, szczególnie wrażliwe osoby mogą mieć nawet problem z oddychaniem lub odczuwać ból głowy. W takim przypadku często na przykład tabletki na kaszel mogą okazać się niewystarczające. Dlatego, jeżeli objawy alergii są mocno nasilone, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Objawy alergii pokarmowych

Objawy alergii pokarmowych to przede wszystkim bóle brzucha, wymioty, biegunka, nudności i zaparcia. Alergie na pokarm mogą jednak objawiać się wyłącznie bólem głowy, zmęczeniem, nadmierną sennością, trudnością w koncentracji lub wręcz przeciwnie – nadpobudliwością. Często pierwszym objawem alergii pokarmowej są wzdęcia brzucha, problemy jelitowe, utrata łaknienia, a nawet przykry zapach z ust. W przypadku biegunki lub wymiotów należy dbać o nawodnienie i uzupełniać poziom elektrolitów, a w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.

Alergie mogą powodować wiele innych dolegliwości. W przypadku alergicznego zapalenia spojówek obserwuje się zaczerwienienie, łzawienie i swędzenie oczu, a także obrzęk powiek. Typowe objawy alergii to też kichanie, kaszel czy katar. W sytuacji, kiedy wystąpi wstrząs anafilaktyczny, obserwuje się szybkie pogorszenie stanu chorego, w tym znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i utratę przytomności. Wtedy należy wezwać pogotowie.