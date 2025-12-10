  JYSK w Elblągu na święta i na cały rok

Święta są już bardzo blisko, czasu coraz mniej, dlatego tym bardziej warto zajrzeć do JYSK. Bogata oferta i rabaty nawet do 70 proc. sprawią, że otoczenie i wnętrze Twojego domu całymi sobą będą mówić: wesołych świąt! Zobacz zdjęcia.

Rozjaśnij grudzień świątecznymi akcentami

Wystarczy wybrać się do JYSK przy zbiegu ulic Królewieckiej i Fromborskiej, by poczuć świąteczny nastrój. A może bożonarodzeniowa iluminacja przy sklepie nas samych zainspiruje do ozdobienia swojego domu lub balkonu na te wyjątkowe dni? W bogatej ofercie JYSK znajdziemy świąteczne (a jednocześnie energooszczędne i wytrzymałe na warunki pogodowe) oświetlenie, które rozjaśni grudniowe dni, a także drzewka, ozdoby i wiele więcej!

- Wyprzedaż artykułów świątecznych z rabatami do 70 proc. będzie trwała do wyczerpania zapasów, warto więc się pospieszyć. Widzimy, że z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się zewnętrzne ozdoby świąteczne. Trudno się dziwić, bo możemy mieć przy domu np. pięknie przyozdobioną choinkę, której oświetlenie nie pobiera dużo prądu - mówi Dawid Sobol, kierownik sklepu JYSK przy ul. Królewieckiej.

Wyjątkowe wnętrze – na święta i na cały rok

Nie tylko świąteczna oferta przyciąga uwagę. JYSK cały czas dba o to, byśmy wnętrza naszych domów, biur i innych miejsc mogli wyposażyć nowocześnie, funkcjonalnie i ze smakiem. Obecnie dużą popularnością cieszą się m. in. krzesła Jonstrup (85 zł przy 57-proc. rabacie). Wyjątkowo sprawdzają się w zestawie z eleganckim stołem Skovlunde. Oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach znajdziemy też jak zawsze biurka, szafy i wiele więcej. Sprawdź ofertę tutaj. Wróćmy jeszcze na chwilę do świąt.

- Jak święta z JYSK, to nie tylko mikołaje, ale też uwielbiane w Skandynawii skrzaty, coraz popularniejsze w Polsce. W JYSK obecnie do wyboru jest pewnie z trzydzieści różnych wariantów skrzatów – uśmiecha się Dawid Sobol.

Fot. Anna Dembińska

Wejdźmy w nowy rok... wypoczęci!

Nie oszukujmy się, w święta nie zawsze uda się nam w pełni wypocząć – obowiązki, wyjazdy, przygotowania i tak dalej. JYSK i od święta i na co dzień przypomina, że o wypoczynek dobrze jednak zadbać. Sieć promuje i wspiera ideę „kultury snu” bo kiedy już zostawimy za sobą zmagania dnia, nie ma nic cenniejszego niż właśnie wyspanie się. Czasem to jest kwestia... odpowiedniego materaca.

- Nie chodzi o to, żeby kupić najdroższy materac na rynku, ale taki, który jest dostosowany do naszych potrzeb, który nie będzie dla nas zbyt twardy lub zbyt miękki. Dlatego cały nasz zespół jest przeszkolony w zakresie tzw. „kultury snu”. Potrafimy doradzić, jaki materac będzie spełniał oczekiwania i pomoże komfortowo się wysypiać. Co więcej, materace można u nas... przetestować na miejscu. Bardzo często oferujemy je w promocyjnych cenach, rabaty sięgają nawet 49 proc. – podkreśla Dawid Sobol. – Nie kupujmy materaca przez internet, bo one często nie wyglądają tak, jak na zdjęciach, nie mamy możliwości dobrze im się przyjrzeć i ich przetestować. W JYSK obok każdego materaca jest próbnik, możemy zobaczyć jego przekrój, jak wygląda środek. Naprawdę warto poświęcić chwilę i zadbać o swój sen - podkreśla nasz rozmówca.

Świąteczne zabieganie i stres? Nie z JYSK!

- Stresuje Cię szał świątecznych zakupów? Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z dostępnej w JYSK usługi Click & Collect. W niej zakupy skompletujemy na stronie internetowej, żeby potem wszystkie odebrać w sklepie. Bez stresu, wygodnie i sprawnie.

Przypomnijmy, że przed świętami czekają nas dwie niedziele handlowe. Godziny pracy sklepu JYSK zawsze są aktualizowane w wyszukiwarce Google.

