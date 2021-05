Karma dla psa bez kurczaka - marketingowy wymysł czy realna potrzeba?

Wybór karm dla psów jest coraz większy, a konkurencja między producentami coraz bardziej zacięta. Karmy specjalistyczne czy weterynaryjne, niegdyś trudno dostępne - teraz coraz częściej pojawiają się na półkach dobrych sklepów zoologicznych. Czy specjalna karma bez kurczaka to sensowny pomysł? Kiedy zastanowić się nad wyeliminowaniem tego składnika z diety? Tańsza, sucha karma najczęściej zawiera dużo mięsa z kurczaka. To tanie mięso, więc powszechnie występuje w karmach dla wszystkich ras. Karmy, w których podstawowym źródłem mięsa jest np. jagnięcina, czy filety łososia są droższe, dlatego pojawia się podejrzenie, że karmy bez drobiu są jedynie wymysłem producentów. Jak jest naprawdę?

Jak rozpoznać, że pies może mieć alergię?

Psy, tak samo jak ludzie, mogą cierpieć na alergie pokarmowe, czy mieć nadwrażliwość na konkretny produkt. Dla opiekuna psa alergika nie jest to szukanie problemu na siłę, a realna niedogodność, która wpływa na jakość życia. Biegunki, problemy dermatologiczne, wypadanie sierści - to objawy, które utrudniają życie nie tylko psu, ale także jego rodzinie.

Bez testów na alergię trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy pies jest alergikiem, lecz często pierwszym krokiem w diagnostyce jest dieta eliminacyjna, czyli wyeliminowanie podejrzanego składnika z diety i sprawdzenie, czy objawy mijają.

Alergia może pojawić się u młodego psa, który miał predyspozycje genetyczne, ale jednocześnie coraz częściej obserwuje się alergie pokarmowe u dorosłych psów, które wcześniej przez wiele lat jadły karmę z kurczakiem. Wszechobecność tego składnika, zwłaszcza w popularnych karmach marketowych sprawia, że mięso z kurczaka jest pierwszym podejrzanym. Nie jest też tajemnicą, że jakość mięsa kurczaka nie jest zwykle zbyt wysoka i nie jest to najlepsze źródło substancji odżywczych. Kurczak to chude mięso, które często szczególnie często występuje w karmach dla dorosłych psów sterylizowanych. Niestety, to one są szczególnie narażone na powstanie alergii, choćby przez wysoką ekspozycję na alergen.

Źródła białka zwierzęcego w karmach dla psów

Całe szczęście na kurczaku świat się nie kończy i możemy wybierać karmy, które bazują na innym źródle białka zwierzęcego. Niektórzy hodowcy psów rasowych celowo unikają drobiu, nawet jeżeli nie mają pod opieką psa z alergią.

Wołowina, jagnięcina, indyk, królik, kaczka czy dziczyzna - to tylko kilka najpopularniejszych mięs pojawiających się w karmach bez kurczaka. Każde z tych rodzajów mięsa jest źródłem wielu substancji odżywczych. Niedocenianym źródłem białka są też ryby, zwłaszcza łosoś. Wbrew pozorom, psy najczęściej uwielbiają smak karmy opartej na rybach. Warto wprowadzić je do diety zarówno dorosłych psów, jak i szczeniąt - morskie ryby zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, które mają pozytywny wpływ nie tylko na stan sierści, ale też układ nerwowy.

Warto też zwrócić uwagę, że formuły "bez kurczaka" często pojawiają się w karmach premium. Karma mokra bezzbożowa dla psów dorosłych o świetnej jakości i prostym składzie - często okazuje się, że dopiero taka karma jest tolerowana przez delikatny żołądek pupila. Nadwrażliwość i alergia zdarzają się psom wszystkich ras, równie często u średnich i dużych psów, jak i u ras małych. Wbrew pozorom, rodowód psa, czy jego wielkość nie ma nic wspólnego z wymaganiami żywieniowymi. "Francuskimi pieskami" o dużych wymaganiach mogą być równie dobrze małe psy w typie kundelka.

Czy każda karma bez kurczaka będzie hipoalergiczna?

Byłoby bardzo łatwo wybrać odpowiednią karmę, gdyby istniał tylko jeden, konkretny składnik, którego należy unikać. Niestety, sprawa nie jest aż tak prosta. Niestety, alergię może wywołać białko z każdego rodzaju mięsa. Choć dużo rzadziej spotyka się alergię na karmę z jagnięciną, czy dziczyzną, to karma, w której nie występuje kurczak, nie jest automatycznie hipoalergiczna.

Karmy typowo hipoalergiczne są produkowane w skomplikowanym procesie produkcyjnym, który wykorzystuje hydrolizaty, czyli białka o zmienionej masie cząsteczkowej. Tego typu karmy są jednak dużo droższe od tradycyjnych, dlatego w większości przypadków dla psa alergika poszukuje się bezpiecznego rodzaju mięsa, który nie wywołuje u pupila reakcji alergicznej.

Jaka karma będzie bezpieczna dla dorosłych psów?

Jak widać, nawet karma dla psów, która sprawdzała się dłuższy czas, może kiedyś wywołać reakcję alergiczną, niezależnie od tego, na jakim mięsie będzie bazować. Karmy z drobiem są pierwszym podejrzanym, kiedy pojawia się alergia, ale uczulać może także wołowina, czy wieprzowina. Ustalenie przyczyny niepożądanych reakcji może trochę potrwać, dlatego najczęściej w diagnostyce stosuje się monobiałkowe karmy dla psa, które pozwalają dość szybko zidentyfikować źródło problemu.

Choć nie u każdego psa trzeba całkowicie rezygnować z karm z kurczakiem, warto mieć na uwadze, że ich stosowanie jest obarczone pewnym ryzykiem wystąpienia alergii w przyszłości.