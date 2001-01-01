 Każdy moment jest dobry, by się przekwalifikować

Wrzesień 2025 roku przynosi nowe możliwości dla mieszkańców Elbląga i okolic. Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej ponownie uruchamia bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). O idei kształcenia dorosłych, potrzebach rynku pracy i sile drugiej szansy rozmawiamy z Sławomirem Żukowskim, dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu. Zdjęcia.

- Panie dyrektorze, kolejna edycja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych rusza już we wrześniu. Co sprawia, że te kursy cieszą się tak dużym zainteresowaniem?

Sławomir Żukowski: Przede wszystkim dostępność. KKZ-y są całkowicie bezpłatne, a ich forma zaoczna pozwala pogodzić naukę z pracą zawodową czy obowiązkami domowymi. Coraz więcej osób – także tych po 30., 40. czy 50. roku życia – zauważa, że zmiana zawodu albo zdobycie konkretnych kwalifikacji to realny sposób na poprawę sytuacji zawodowej. My im w tym pomagamy.

- Czyli wiek nie jest przeszkodą?

Sławomir Żukowski. Absolutnie nie. Uczymy osoby zaraz po szkole ponadpodstawowej, ale i takie, które przez lata pracowały w jednym zawodzie i nagle potrzebują nowego startu. Mamy kursantów z zakładów produkcyjnych, ludzi po pracy za granicą. To bardzo różnorodna grupa – i to nas cieszy, bo edukacja ustawiczna ma sens właśnie wtedy, gdy trafia do każdego.

- Jakie kursy będą dostępne od września 2025 roku?

Sławomir Żukowski. Uruchamiamy dziewięć kierunków, każdy trwa trzy semestry. W ofercie mamy: fryzjera, elektryka, krawca, spawacza, operatora obrabiarek CNC, mechanika pojazdów samochodowych, montera urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, stolarza oraz florystę. Każdy z tych zawodów odpowiada na konkretne potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczymy praktycznie – na nowoczesnym sprzęcie, z instruktorami z doświadczeniem w branży.

- Zmieniający się Elbląg, czy to nie przeszkadza w prowadzeniu takich kursów?

Sławomir Żukowski. Wręcz przeciwnie – to ogromna szansa dla rozwoju kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dynamiczne zmiany, które zachodzą w naszym mieście, są efektem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej polityki władz naszego miasta. Dzięki otwartości na potrzeby rynku pracy i mieszkańców, rozwój szkolnictwa zawodowego – w tym kursów KKZ organizowanych w CKZiU – zyskuje realne wsparcie. Inwestycje w lokalny przemysł, infrastrukturę oraz wspieranie przedsiębiorczości tworzą zapotrzebowanie na nowych specjalistów. A my – jako placówka edukacyjna – odpowiadamy na to zapotrzebowanie, przygotowując mieszkańców Elbląga do konkretnych zawodów. Współpraca z samorządem, a także rozwój Elbląga jako nowoczesnego i otwartego miasta, pozwala nam dostosowywać ofertę kursów do realnych potrzeb rynku. Dlatego zmieniający się Elbląg nie tylko nie przeszkadza, ale wręcz inspiruje i motywuje nas do działania. Dziś nie wystarczy mieć jeden zawód „na całe życie”. W Elblągu wiele osób szuka nowej drogi – czasem po zmianie pracy, czasem z chęci rozwoju. Nasze kursy dają im konkretną umiejętność, certyfikat, ale też – i może przede wszystkim – poczucie sprawczości. To nie jest „druga szansa”, to po prostu kolejna szansa, która może bardzo wiele zmienić.

- Czy jako dyrektor CKZiU widzi Pan wzrost zainteresowania edukacją dorosłych?

Sławomir Żukowski. Zdecydowanie tak. I to nie tylko z powodu sytuacji gospodarczej. Wzrosła świadomość, że warto się dokształcać, przekwalifikowywać. Nie trzeba kończyć wieloletnich studiów, by zdobyć konkretny fach. To właśnie oferujemy w ramach KKZ – solidną edukację, ale bez barier, kosztów i nadmiernego formalizmu. Wystarczą chęci i trochę systematyczności.

- Czego życzyć Panu i placówce na nowy rok szkolny 2025/2026?

Sławomir Żukowski. Motywacji naszych kursantów i otwartości na zmianę. A sobie? Żebyśmy w CKZiU wciąż byli miejscem, w którym dorosły człowiek może poczuć, że nauka naprawdę się opłaca – nie tylko zawodowo, ale też osobiście.

Informacje organizacyjne:

Początek zajęć: wrzesień 2025

wrzesień 2025 Czas trwania kursu: 3 semestry

3 semestry Forma: zaoczna

zaoczna Koszt: bezpłatnie

Dlaczego warto?

Zero opłat , brak ograniczeń wiekowych

, brak ograniczeń wiekowych Kursy skrojone pod potrzeby rynku pracy

Szansa na certyfikaty zawodowe i trwałą zmianę

Praktyczne nauczanie w nowoczesnych pracowniach

Silne wsparcie instytucjonalne i lokalnych pracodawców

Szczegóły dostępne w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Gen. Bema 54, Elbląg;

tel. 55 625 67 23;

e-mail: kursy@ckpelblag.pl