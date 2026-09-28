Škoda Epiq po raz pierwszy w Elblągu! Epiq Roadshow już 1 października

Nowa Škoda Epiq przyjeżdża do Elbląga! Już 1 października w godzinach 11:00–18:00 zapraszamy do salonu Škoda HADM Gramatowski przy ul. Warszawskiej 87 na Epiq Roadshow. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć najnowszy model Škody z bliska i jako jeden z pierwszych usiąść za jego kierownicą.

Poznaj nową Škodę Epiq przed innymi

Epiq Roadshow to specjalna trasa nowego modelu po wybranych salonach Škody w Polsce. Od 21 września do 3 października Epiq pojawia się u wybranych dealerów, dając możliwość poznania samochodu na żywo i jego przetestowania jeszcze na początku jego obecności w salonach.

1 października Epiq zatrzyma się w HADM Gramatowski w Elblągu

Škoda Epiq to nowy, w pełni elektryczny crossover marki, zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu. Model oferuje m.in. zasięg do 440 km, bagażnik o pojemności 475 litrów oraz nowy język stylistyczny Modern Solid.

Zobacz. Wsiądź. Przetestuj.

Podczas Epiq Roadshow będzie można nie tylko przyjrzeć się nowemu modelowi z bliska, ale przede wszystkim usiąść za jego kierownicą i przekonać się, jak jeździ nowa elektryczna Škoda.

To propozycja zarówno dla osób zainteresowanych elektromobilnością, jak i dla tych, którzy po prostu chcą zobaczyć jedną z najważniejszych nowości Škody.

Epiq Roadshow – Elbląg

Data: 1 października 2026 r.

Godziny: 11:00–18:00

Miejsce: Škoda HADM Gramatowski

Adres: ul. Warszawska 87, Elbląg

Bądź jednym z pierwszych, którzy zobaczą i przetestują nową Škodę Epiq!

Zapraszamy 1 października do Škoda HADM Gramatowski w Elblągu.