Kolczyki damskie a rodzaj okazji - jak dobrać jedno do drugiego?

Zastanawiasz się wyborem kolczyków na wesele? A może chcesz dobrać parę do bardziej codziennych i mniej eleganckich stylizacji? Co z tego typu biżuterią na randkę, wyjście do teatru, na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi? W tym artykule opowiadamy nieco szerzej o kwestii dopasowania rodzaju kolczyków do okazji, na którą ją zakładasz. Wahasz się, czy dany rodzaj kolczyków będzie odpowiedni na konkretne wydarzenie? Przeczytaj ten artykuł, a wybór z pewnością stanie się łatwiejszy!