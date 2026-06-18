 Leasing samochodów ciężarowych w pigułce

Jeśli chodzi o finansowanie leasingiem, w Polsce największym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodów osobowych, jednak wielu przedsiębiorców pyta również o samochody ciężarowe. Sprawdźmy więc, czy leasing samochodów ciężarowych opłaca się i co warto wiedzieć przed skorzystaniem z takiego rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć samochód ciężarowy w leasing?

Leasing opłaca się szczególnie w przypadku bardzo kosztownych przedmiotów, takich jak np. samochód ciężarowy. Dzięki tej formie finansowania przedsiębiorca nie musi ponosić jednorazowo wysokich kosztów ani zadłużać się w banku na wiele lat. Nowa ciężarówka kosztuje średnio 400-600 tys. złotych netto, więc jest to dość duże obciążenie finansowe, zwłaszcza w przypadku nowych firm. Leasing samochodów ciężarowych wymaga od przedsiębiorcy uiszczenia opłaty wstępnej i spłacania rat przez ustalony okres, co pozwala rozłożyć wydatek w czasie. Dzięki leasingowi firma nie musi kupować ani sprzedawać samochodów, aby regularnie odmładzać swoją flotę.

Na czym polega leasing samochodu ciężarowego?

Leasing ciężarówki odbywa się na podobnych zasadach jak leasing auta osobowego. Korzystający (leasingobiorca) wskazuje finansującemu (leasingodawcy) ciężarówkę, której potrzebuje. Następnie leasingodawca kupuje samochód i przekazuje go leasingobiorcy do korzystania w zamian za uiszczanie rat leasingu. Ciężarówka przez cały czas jest własnością leasingodawcy, jednak po zakończeniu umowy leasingobiorca może stać się właścicielem pojazdu. Jeżeli leasing samochodów ciężarowych ma formę leasingu operacyjnego, wówczas korzystający może (lecz nie musi) wykupić ciężarówkę. Z kolei w leasingu finansowym pojazd przejdzie na własność korzystającego po uiszczeniu ostatniej raty leasingu.

Czym różni się leasing samochodu ciężarowego od leasingu osobówki?

Leasing pozwala na odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z leasingiem, tj. opłaty wstępnej (tzw. czynszu inicjalnego), rat leasingu oraz kosztów eksploatacyjnych (np. paliwa). W przypadku samochodów osobowych przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50% VAT, chyba że pojazd jest używany wyłącznie w celach firmowych. Jednak w tym celu należy zgłosić samochód w urzędzie skarbowym, sporządzić regulamin korzystania z pojazdu w firmie oraz prowadzić ewidencję przebiegu auta. Tymczasem leasing samochodów ciężarowych pozwala na odliczenie 100% podatku VAT, o ile pojazd spełnia definicję samochodu ciężarowego dla celów VAT.

Jakie samochody ciężarowe można wziąć w leasing?

Przedsiębiorca może wyleasingować w zasadzie każdy samochód ciężarowy. Może to być zwykła ciężarówka skrzyniowa, ciągnik siodłowy, ciężarówka typu furgon, a także pojazd specjalistyczny (chłodnia, śmieciarka, ciężarówka do przewozu zwierząt, itp.). Przedsiębiorca nie musi ograniczać się do nowych pojazdów, ponieważ niektórzy leasingodawcy oferują również leasing samochodów ciężarowych używanych. Ważne, aby pojazd spełniał warunki definicji samochodu ciężarowego, co pozwoli leasingobiorcy na odliczenie całego podatku VAT.

Zgodnie z przepisami do samochodów ciężarowych zalicza się:

pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

pojazdy o konstrukcji przystosowanej do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (art. 86 ust. 3 pkt 1b ustawy o VAT);

pojazdy o konstrukcji, która wyklucza użycie pojazdu do celów prywatnych lub sprawia, że użycie go w celach prywatnych jest nieistotne (art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT).

Leasing samochodów ciężarowych - gdzie zgłosić się?

Z leasingu samochodów ciężarowych najczęściej korzystają firmy transportowe, jednak takie rozwiązanie jest dostępne dla każdej firmy (w tym także rolników i przedstawicieli wolnych zawodów). Gdzie można skorzystać z tej formy finansowania? Leasing samochodów ciężarowych oferuje m.in. Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. Na stronie internetowej https://iflsa.pl/ można obliczyć wysokość raty leasingu za pomocą prostego formularza. O dostępnych możliwościach można porozmawiać z doradcą leasingowym IFL S.A, dzwoniąc pod numer: +48 123 120 456 lub +48 575 202 626 lub +48 576 099 394.